Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Bintou Keita réitère son appel à la cessation des hostilités

Sur les incidents frontaliers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), les Nations unies saluent la nomination par l'Union africaine du président angolais, Joao Lourenço, pour désamorcer les tensions.

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC et cheffe de la Monusco, Bintou Keita, au cours du point de presse hebdomadaire du 15 juin, a réitéré son appel à la cessation des hostilités, à la désescalade et à la retenue dans l'est de la RDC. Elle a invité les différents acteurs du conflit à la compassion pour que cessent les massacres des personnes civiles.

La Monusco a été peu bavarde quant aux affrontements en cours entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Elle ne s'est pas exprimée notamment sur les récentes attaques de son contingent par le M23 au Nord-Kivu. Sur les incidents frontaliers entre le Rwanda et la RDC, a déclaré Bintou Keita, les Nations unies saluent la nomination par l'Union africaine du président angolais, Joao Lourenço, pour désamorcer les tensions et appuyer pleinement les efforts politiques.

La cheffe de la Monusco appelle les groupes armés à donner une chance à la main tendue par les chefs d'Etat Félix Tshisekedi et Uhuru Kanyatta à travers le processus de Naïrobi. Elle les invite à participer au programme Désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation. " Ce qui contribuera à ouvrir une page de coexistence pacifique au sein de leurs communautés respectives ", a-t-elle dit. Selon Ocha, la reprise des affrontements autour de Bunagana a causé le déplacement des milliers d'habitants y compris environ cinq mille personnes déplacées et retournées qui se sont réfugiées en Ouganda.