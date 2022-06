Sénégal: Les médias invités à être des acteurs du dialogue social

Saly (Mbour) — Les médias doivent pouvoir devenir des acteurs du dialogue social et jouer pleinement leur partition dans l'œuvre de pacification des relations professionnelles dans tous les secteurs, a déclaré, mercredi, à Mbour, le secrétaire exécutif du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Omar Fall.

Selon M. Fall, "il incombe aux professionnels des médias (...) de veiller à ce que la manière de traiter les informations relatives aux conflits sociaux ne déteigne négativement" sur "la stabilité civile, sociale et même politique".

Il s'adressait à des journalistes prenant part à un atelier sur "la relation de travail, les institutions professionnelles pour la consolidation de la culture de dialogue social", une rencontre qui se tient à Saly-Portudal.

Le SG du Haut conseil du dialogue social relève que cette "posture de prudence" attendue des hommes des médias relativement aux domaines relevant du public devrait être aussi de mise concernant le secteur privé, "creuset de création des richesses et qui devrait par conséquent être préservé de turbulences pouvant compromettre sa productivité et sa compétitivité".

Il note que "l'exercice de cette conciliation du droit d'informer et du devoir de responsabilité est une gageure", une telle conciliation ne pouvant être "concluante qu'à condition que les partenaires sociaux, travailleurs et employeurs respectent les droits et obligations qui les lient dans les relations de travail".

M. Fall, inspecteur du travail de formation, estiment que les partenaires sociaux doivent faire "le pari d'emprunter la voie du dialogue social plutôt que le chemin sinueux de la confrontation dans le cadre de la résolution des différends collectifs de travail qui peuvent les opposer".

Pour ce faire, les institutions et cadres de dialogue social ainsi que des structures comme le Réseau des journalistes pour le dialogue social (REJDIS) "ont un rôle crucial à jouer dans la promotion et la consolidation de la culture du dialogue social dans le monde du travail".

Pour le représentant du directeur de l'équipe d'appui technique au travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Dakar, Faustin Akoué Amoussou, les médias sont considérés comme des acteurs incontournables pour la construction d'une culture de dialogue et de concertation au Sénégal.

Par leur rôle dans la formation, l'éducation et la mobilisation populaire, "les médias sont à même de semer les graines pour une paix sociale durable et porteuse de prospérité et de progrès", a-t-il indiqué.

A l'initiative de cet atelier organisé de concert avec l'appui du Bureau international du Travail (BIT) à Dakar, le président du REJDIS, François Xavier Thiaw considère qu'une "forte implication des journalistes dans la gestion des relations de travail et les institutions professionnelles peut être de nature à réduire les incompréhensions et les tensions sociales".

Il juge que "compte tenu de la complexité de ces relations de travail et du nouvel environnement économique du Sénégal, il est nécessaire de renforcer les aptitudes de l'ensemble des journalistes afin de leur permettre de cerner le sens et la portée des techniques du dialogue social".

Une approche qui devrait permettre aussi aux journalistes de mieux assumer leur statut de travailleur de même que leur mission de collecte, de traitement et de diffusion de l'information.

Une trentaine de journalistes participent à une session de formation de trois jours organisée après celle de l'année dernière axée sur la gestion des crises et la prévention des conflits.