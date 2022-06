Soudan: Le ministre de la Justice affirme l'engagement du pays en faveur d'une transition politique pacifique

Dans le cadre de ses entretiens parallèles, le ministre de la Justice par intérim Mohamed Saeed Al-Hilu, chef de la délégation du Soudan participant aux travaux de la 50éme session du Conseil des droits de l'homme, a rencontré les ambassadeurs des groupes africain et arabe.

La réunion a porté sur la situation des droits de l'homme au Soudan, l'arrêt de la guerre et la construction d'une paix juste, globale et durable conformément à l'accord de paix de Juba, affirmant l'engagement su Soudan à la transition politique pacifique pour patvenir aux élections libres et justes à la fin de la période de transition, de mettre la fin de l'impunité et la formation de forces conjointes pour protéger les civils au Darfour. , encourager la réconciliation tribale, encourager la coexistence pacifique et assurer le retour pacifique des personnes déplacées et des réfugiés dans les zones touchées par la guerre.

Il fait allusion au lancement du dialogue soudano-soudanais sous le parrainage conjoint du mécanisme tripartite composé de l'Union africaine, des Nations Unies et de l'IGAD avec la participation de la plupart des forces politiques afin de parvenir à un règlement politique qui rétablisse la voie de la transition démocratique, se référant à la coopération du Soudan avec l'expert Adama Diang lors des deux visites qu'il a effectuées au Soudan et mettre en œuvre ses recommandations, notamment la levée de l'état d'urgence et la libération des détenus politiques pour créer l'atmosphère propice au lancement d'un dialogue politique entre toutes les forces politiques au Soudan, oú l'expert s'est félicité de ces décisions.

Il porté sur la situation politique au Soudan, qui a été affectée par divers facteurs, notamment la crise politique, le changement climatique, la pandémie de Covid-19 et la cessation de l'aide étrangère par les donateurs des pays et des organismes internationaux, ce qui laisse présager des conséquences désastreuses appelant tous les pays frères et amis à prendre position ferme pour empêcher l'exploitation de la situation politique actuelle pour atteindre des objectifs et un programme aux dimensions politiques qui contredisent les principes du Conseil des droits de l'homme fondés sur la prévention de la politisation. Fin Abee