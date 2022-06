Congo-Kinshasa: Avec le don de sang, Vodacom Congo veut sauver des vies

A travers sa fondation, Vodacom Congo a organisé, hier 14 juin 2022, dans ces différentes représentations, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, une campagne de don bénévole de sang. A Kinshasa, plusieurs sites de Vodacom Congo ont accueilli un nombre important des agents et cadres de cette entreprise de télécommunication en commençant par son Directeur général et son adjointe. Il s'agit entre autre de Voda Mobile,Square et House. Cette campagne s'est inscrite en marge de la Journée Internationale de don bénévole de sang organisée chaque 14 juin et qui a eu pour thème cette année: "Donner son sang, un acte de solidarité".

Responsable a.i de la Fondation Vodacom, Mme Roliane Yulu qui s'est exprimé devant la presse, a confirmé que Vodacom Congo avec sa Fondation, a toujours accompagné la population congolaise dans le développement social . Ce qui fait qu'il y a plusieurs projets et activités menés dans le sens d'impacter des vies. En dehors de la collecte bénévole de sang, pour ce qui est de cette année 2022, Vodacom Congo a lancé sa vaste campagne" douze élans de coeur"pour changer les vies dans les domaines de l'éducation, la santé, du bien-être mais encore de l'inclusion pour tous.

Par inclusion, selon Roliane Yulu, il faut comprendre qu'il est question de donner la chance à toutes les catégories de la population de trouver sa place dans la communauté. Pour ce qui est de la santé, elle a confirmé que c'est chaque jour que des vies humaines sont perdues par manque de quelques grammes de sang alors que d'autres en possèdent en grande quantité. C'est ce message qui a été porté chez les agents et cadres de Vodacom Congo , lesquels ont répondu favorablement en grand nombre en cette journée du 14 juin. Ce sang est donné parce qu'il faut réduire le taux de mortalité au Congo lié au manque de sang.

Désiré Kazadi, agent chez Vodacom Congo et donneur bénévole, a justifié son geste dans le but de vouloir sauver des vies humaines.Car, c'est avec le sang que le corps fonctionne. Selon lui, cet acte mérite d'être posé par tout le monde avec le seul objectif de sauver des vies. En dehors des autres jours de l'année, chaque 14 juin, il est important de se rappeler que nous sommes tous frères et s'il faut poser un acte qui peut sauver son semblable, pourquoi ne pas le faire.

A la question de savoir qui peut donner le sang et comment le donner afin d'éviter la transfusion d'un sang infecté, Brigitte Ndaya, infirmière au centre national de transfusion sanguine a confirmé que toute personne en bonne santé, âgée d'au moins 18 ans, peut donner son sang. Utilisant des matériels stériles lors du prélèvement, le donneur est sécurisé. Une fois prélevé, ce sang est acheminé au laboratoire pour des analyses devant déterminer sa qualité.

Pour ce qui est de cette journée du 14 juin, Brigitte Ndaya a confirmé que c'est chaque année que le Centre national de transfusion sanguine collabore avec Vodacom Congo , à travers sa fondation, pour la collecte bénévole du sang. D'où son appel lancé à la population congolaise dans son ensemble et aux agents et cadres de Vodacom Congo de venir faire le Don de sang tous les jours au centre national de transfusion sanguine. Ce geste salutaire ne peut pas se limiter qu'avec la journée internationale.