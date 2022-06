Afrique: African Duathlon Cup | Ghana - Un duathlon rapporte le bronze à Julie Staub

Ce n'est pas en triathlon - comme beaucoup l'ont annoncé - mais en duathlon, le 11 juin dernier, à la '2022 African Triathlon Cup', au Ghana, que Julie Staub s'est octroyé le bronze.

Et cela fait toute une différence puisque le duathlon ne comprend que les épreuves de course à pied et de cyclisme et non celle de natation. Qu'à cela ne tienne, la Mauricienne est heureuse d'avoir pu monter sur la troisième marche du podium.

Que Julie Staub ait eu le bronze en duathlon plutôt qu'en triathlon n'enlève rien au mérite de la Mauricienne qui affirme sa joie d'avoir réalisé le troisième chrono (1 heure 06 minutes 23 secondes, selon les résultats de World Triathlon) derrière la Japonaise Chisato Nakajima (58 minutes, 11 secondes) et la Roumaine Antoanela Manac (1 heure, 1 minute, 50 secondes). " Je suis très fière d'avoir pu ramener une médaille à mon pays et j'espère continuer sur cette lancée " dit-elle.

Pour en revenir au duathlon qui a été organisé à la place d'un triathlon, les organisateurs en ont donné l'explication. Selon le 'Ghana News Agency', Francis Kojo Kwarteng Arthur, 'Chief Executive Officer' de la Fédération ghanéenne de triathlon a déclaré que celle-ci n'avait pas pu organiser la '2022 Africa Triathlon Cup (ATC) ' en raison du mauvais état de l'eau. En effet, les conditions pour autoriser la natation n'étant pas réunies, l'ATC 2022 qui devait se dérouler comme un événement de triathlon sur la plage de Labadi à Accra a été changé en duathlon.

S'adressant aux médias, Francis Kojo Kwarteng Arthur a déclaré: "Nous sommes dans la saison des pluies, nous devons donc laisser le 'standard board' tester l'eau de mer et d'après ses résultats, ce ne serait pas propice (pour les triathlètes) d'y nager car il y a tellement de micro-organismes qui s'y trouvent ; ce qui n'est pas bon pour la santé. De ce fait, le 'standard board' a conseillé de supprimer l'épreuve de natation ; c'est pourquoi c'est devenu un duathlon au lieu d'un triathlon", a-t-il expliqué. Pour rappel, un duathlon sprint chez les élites consiste en 5 kilomètres de course à pied, 20 kilomètres de cyclisme et 2.5 kilomètres de course à pied.

Chez les hommes, Laurent L'Entêté termine à la dixième place en 1 heure, 2 minutes et 29 secondes. Il est le deuxième meilleur Africain dans cette épreuve derrière le Togolais Eloi Adjavon, sixième avec un temps de 54 minutes et 32 secondes. Le Mauricien n'est pas découragé pour autant. " Je sais que je me suis donné à fond mais cela n'a pas été assez pour avoir des points.

Je suis satisfait de ma course mais j'aurais pu mieux faire. Je pense qu'un triathlon m'aurait plutôt bien aidé mais ça va. Je vais apprendre de mes erreurs et avancer. Je pense faire prochainement un triathlon à l'île de la Réunion " affirme Laurent L'Entêté. A noter que le duathlon, chez les hommes, a été remporté par l'Ukrainien Vitalii Vorontsov en 50 minutes et 18 secondes.

Résultats :

Féminin

Sur 4 participantes:

1 - Chisato Nakajima - JPN - 00:58:11

2 -Antoanela Manac - ROU - 01:01:50

3 -Julie Staub - MRI - 01:06:23

4 -Josette Umi Njeri Kiarie - KEN - 01:27:41

Masculin

Sur 14 participants:

1 -Vitalii Vorontsov - UKR - 00:50:18

2 - Benjamin Zorgnotti - TAH - 00:50:30

3- Federico Scarabino - URU - 00:52:07

6 - Eloi Adjavon - TOG - 00:54:32

11 -Jean Gael Laurent L'Entêté - 01:02:29