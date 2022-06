Ile Maurice: Récession et inflation - Des remèdes placebo pour des maux tenaces...

Défiant toutes les prédictions et battant tous les records, la poussée inflationniste dépasse le stade des inquiétudes et se positionne maintenant comme une véritable menace pour la structure économique mondiale.

Malgré les tentatives des économistes et des gouvernements à travers le monde, elle ne ralentit pas et les experts introduisent déjà les termes "spectre d'une récession mondiale" à leur discours. En effet, si la Banque mondiale prévoit une chute du taux de croissance globale de 5,7 % en 2021 à 2,9 % en 2022, les autorités à Maurice semblent plus optimistes, prévoyant un taux de croissance de 8,5 % pour l'année financière 2022-23.

À titre d'exemple, onde de choc vendredi dernier aux États-Unis, l'inflation annuelle s'est élevée à 8,6 % en mai, entraînant une chute de Wall Street - 2,9 % pour le S&P 500 et 3,5 % pour le Nasdaq ; une remontée des taux d'intérêt à dix ans, qui sont passés de 3,02 % à plus de 3,17 %. Même constat dans la zone euro où l'inflation a atteint un nouveau record de 8,1 % en mai contre 7,4 % en avril, le taux le plus élevé depuis 1997. Il faut mettre en contexte que la guerre en Ukraine, les confinements en Chine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le risque de stagflation pèsent sur la croissance de nombreux pays, qui risquent de tomber en récession.

Compte tenu de cette conjoncture internationale défavorable, sommes-nous préparés à affronter les mois difficiles qui nous attendent ? Car en sus des mesures à court terme, prévoir pour l'avenir n'est plus une option, mais une obligation. Revoyons les mesures du Budget 2022-23 de plus près. Hautement social, le ministre des Finances répond à l'appel de la population et des observateurs économiques en venant en aide aux ménages en difficulté, tout en incluant la classe moyenne sévèrement touchée par la crise. Cette tendance aux aides sociales, on la note dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la France, entre autres.

Des mesures les plus fortes, on retrouve évidemment l'allocation de Rs 1 000 par mois pour tous les salariés et indépendants touchant moins de Rs 50 000 par mois ; l'augmentation de la pension de vieillesse de Rs 1 000 pour ceux âgés de 60 à 65 ans ; et de 2 000 par mois aux plus de 65 ans ; des subventions pour maintenir inchangés les prix de certains produits de base.

Si ces mesures sont une bonne nouvelle à court terme, l'on ne retrouve pas vraiment une stratégie forte pour combattre l'inflation à long terme. Par exemple, si les mesures annoncées pour l'énergie verte, l'exportation et la sécurité alimentaire sont une bonne chose, étant des mesures réclamées, il n'y a que très peu d'explications sur le timing et les retombées en création de valeur et d'impact sur la croissance, pour lutter contre l'inflation.

On se retrouve donc dans une situation où les dépenses, qui représentent une hausse de 11,7 %, sont plus élevées que les revenus. L'argument pourrait être que ces dépenses additionnelles seront financées par les fonds spéciaux, le déficit budgétaire restera donc, artificiellement du moins, sous contrôle ; mais encore une fois, il ne s'agit pas de revenus générés par la bonne performance de l'activité économique du pays ; ce n'est donc pas une solution à long terme pouvant contrer les effets de l'inflation.

Pour combler le déficit budgétaire et réduire la dette justement, l'État compte sur la vente d'actifs publics pour un montant de Rs 22 milliards sans plus de précision sur le quand et le comment. L'on peut donc s'interroger sur le rôle de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans cette équation, sachant que cela a été une stratégie pour contrôler la dette publique, comme la vente des 49 % des actions du gouvernement dans Airports of Mauritius pour Rs 25 milliards à la MIC.

"Investir dans le capital humain"

Or, cette éventualité ne ferait qu'alimenter le feu de l'inflation, injectant plus de liquidités sur le marché à travers la création monétaire, sachant que l'argent de la MIC provient des réserves en devises de la Banque centrale après conversion en roupies. Tout aussi inquiétant, générer les revenus à travers la consommation alors que l'indice de consommation est élevé dans le pays semble tenace, ce budget prévoyant de meilleurs revenus sur l'impôt, soit Rs 22 milliards de plus, dont Rs 7,3 milliards par la TVA, Rs 6,5 milliards par l'impôt sur le revenu, Rs 2,6 milliards sur les droits d'accise et taxes environnementales et Rs 1,8 milliard de taxes sur les services et jeux de hasard, entre autres.

Comment donc, face à l'inflation grandissante, affronter les mois à venir ? "Le Budget contient plusieurs mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages, incluant un contrôle des prix et des aides sociales, pour lutter contre l'inflation. Ces mesures sont principalement axées vers la population mais à mesure que les prix grimpent, la pression monte sur les entreprises pour augmenter les salaires. Le danger à long terme, c'est qu'une hausse des salaires conduise les entreprises à augmenter leurs prix ; et le tout risque de provoquer une spirale inflationniste.

Le Budget vient en aide aux petites et moyennes entreprises avec une compensation salariale de Rs 500 par employé jusqu'à juin 2022, mais cela ne sera pas suffisant. Il y a un manque de mesures de relance de l'activité économique et pour pallier la hausse des coûts de production, il faudrait privilégier une croissance économique plus forte", explique Anthony Leung Shing, PwC Partner.

Il estime que le pays connaît un rebond et face à une inflation galopante, la croissance est plus importante que jamais. De plus, le tourisme et les exportations sont des sources importantes de devises étrangères et aideront à stabiliser le taux de change pour lutter contre l'inflation importée. "Autre que la reprise touristique et l'exportation, le pays a aussi besoin d'une augmentation de la productivité pour une croissance économique non inflationniste. Une trop forte inflation risque de réduire les investissements et ceux des entreprises sont la clé d'une croissance non inflationniste puisqu'ils déterminent le gain de la productivité. Le développement de l'économie numérique et l'investissement dans le capital humain doivent se poursuivre pour favoriser la croissance sans que l'inflation ne suive."

Donc finalement, les mesures d'aide sont bienvenues, mais plus qu'un pansement sur une blessure qui se rouvrira, il est important de venir de l'avant avec une stratégie solide pour tenter de soigner le mal qui ronge. Investir dans le tourisme, les services financiers ou encore la manufacture sans réformes ne changera pas grand-chose à la précarité de notre situation économique, ce qui à terme peut faire très mal. En somme, il serait opportun de sortir de nos réflexes traditionnels et de miser sur la productivité pour générer une croissance solide et pérenne.