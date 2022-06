Ile Maurice: Triathlon | Le Morne - Adrien Toulet cartonne en super-sprint

Il est sans doute le triathlète qui a le plus de chance de faire un podium aux jeux de la CJSOI en décembre. Car le dimanche 12 juin, au Morne, le jeune Adrien Toulet a littéralement survolé la course de présélection organisée par la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri). Et ce, alors qu'il n'a pas encore retrouvé toute sa vitesse.

Encore debout après 35 minutes et quelque de course, Adrien Toulet, athlète présélectionnés pour la CJSOI, est tout sourire. Les blessures dont il souffrait encore il y a deux mois à l'issue d'un camp d'entraînement qu'il avait suivi à Troutbeck ont totalement disparu. Et c'est presqu'avec des ailes au dos et aux chevilles qu'il a réalisé un parcours quasi-parfait. " C'était mon premier super sprint de la saison. Franchement, c'était fun pour moi. Comme je manque encore de vitesse après être revenu de blessure, ce format de compétition me donne l'occasion de travailler dessus. En natation, Thomas Leung For Sang était au coude à coude avec moi.

Au 800 m nage libre, je suis plus à l'aise ; mais sur des distances plus courtes, Thomas est beaucoup plus rapide. Je m'étais dit qu'il allait me 'faire mal' en natation. Et il m'a fait mal. A vélo, on a collaboré ; on est allé le plus vite que l'on pouvait et on se relayait. Enfin, en course à pied, j'avais la niaque. De ne plus ressentir de douleurs aux mollets et de revenir en force en course à pied était cool. Je travaille la vitesse depuis que je ne suis plus blessé et je suis toujours le programme de mon coach sud-africain, Cobus Fourie. Quant à la 'Mauritius Academy of Sports', elle me donne la possibilité de suivre ces entraînements-là " dit le triathète de 15 ans.

Dans la même catégorie, Thomas Leung For Sang, deuxième du super-sprint, a pu gérer sa course malgré l'aisance dont faisait preuve Adrien Toulet. Sorti de l'eau en même temps que ce dernier, il a roulé au même rythme que son adversaire à vélo. Toutefois, il n'a pu rivaliser avec lui en course à pied. Pour leur part, Raphaël Gérard et Riya Dhurma, ont trouvé qu'ils étaient plus à l'aise sur de plus longues distances que le super-sprint (voir hors-texte). Néanmoins, ils ont fourni les efforts nécessaires pour réaliser des performances correctes.

A noter que la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri) devrait organiser d'autres rencontres de ce type en mettant le super-sprint au programme.

Enfin, nous n'oublierons pas de signaler la victoire d'autres triathlètes, mais cette fois sur la distance sprint; chez les vétérans, Andrew Hau (Vétéran 1), Christophe et Valérie Gérard (Vétérans 2), Gérard et Thérèse Chankin (vétérans 3) se sont illustrés de même que Sonoo Hurry chez les seniors. Des distances plus courtes ont aussi été au programme lors de cette journée où ont pu se démarquer - en U15 - Tessa Newaj et Remi Toulet. Basil Dalais, lui, faisait ses débuts en aquathlon dans la catégorie youth.

Ils ont dit :

Thomas Leung For Sang (16 ans): "Je me sens mieux sur les courtes distances comme aujourd'hui. La mer n'a pas été aussi calme qu'on ne le pensait. Beaucoup de vagues. Toutefois, je suis sorti de l'eau en même temps qu'Adrien Toulet. A vélo, nous avons fait la course ensemble. Mais en course à pied, il s'est surpassé. Toutefois, j'ai bien tenu. Mes entraînements sont redevenus intensifs maintenant que je ne suis plus blessé. Axel Adam me suit pour la natation ; Menon Ramsamy me prépare pour la course à pied. Je rejoindrai bientôt Cédric Honoré pour le vélo".

Raphaël Gérard (16 ans) : "Il y a toujours un petit problème en natation. Je pensais que je serais plus à l'aise sur super sprint mais finalement je préfère les plus longues distances ; je n'arrive pas à pousser, à accélérer en natation. J'ai nagé le 400 m comme un 800 m ; je n'ai pas été plus rapide. A vélo, je n'ai pu rattraper Thomas et Adrien. En course à pied, j'ai essayé e faire un bon chrono. J'ai trouvé que j'avais une bonne foulée ".

Riya Dhurma (16 ans) : "J'étais heureuse à l'idée de faire un super-sprint, soit la moitié de la distance sur laquelle j'avais l'habitude de concourir. Finalement, je préfère quand c'est plus long car je ne pensais pas que cela aurait été aussi intensif sur une distance plus courte. En natation c'était certes plus court comme distance. Mais le courant et les vagues m'ont empêché d'aller plus vite. Pour le vélo, mon départ n'a pas été bon et cela m'a fait perdre du temps. Comme la route était glissante, j'ai été prudente sur les virages. Je suis plus satisfaite de ma course à pied où j'ai couru à un rythme plus régulier".

Alain St Louis : "Comme on les a entraînés pour la catégorie junior, ils faisaient le double. Maintenant, on veut les mettre sur la distance qu'ils auront aux Jeux de la CJSOI (4-11 décembre). Après qu'ils aient pris part à des time-trials et à un camp d'entraînement à Troutbeck il y a 2 mois, on voulait voir où ils en étaient et s'ils sont aptes. On va essayer de garder cette distance, dans cette catégorie, dans les prochaines rencontres".

RÉSULTATS :

Triathlon Super Sprint - 400 m natation - 10 km vélo - 2.5 km course à pied

MASCULIN (15-16 ans)

1 Adrien TOULET - 0:35:05

2 Thomas LEUNG FOR SANG- 0:37:16

3 Raphael Gerard - 0:39:16

Triathlon Super Sprint - 400 m natation - 10 km vélo - 2.5 km course à pied

FEMININ (15-16 ans)

1 Riya DHURMA - 0:44:10

Triathlon - Sprint Senior - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

MASCULIN

1 Sonoo HURRY - 1:08:31

2 Nicolas Von Mertens - 1:13:02

Triathlon - U15 - 200m Natation - 5 km vélo - 1.25km course-à pied

MASCULIN

1 Remi TOULET - 0:21:40

2 Adam RAJABALEE -0:23:27

Triathlon - U15 - 200m Natation - 5 km vélo - 1.25km course-à pied

FÉMININ

1 Tessa NEWAJ - 0:23:29

2 Thea NEWAJ - 0:28:52

3 Keira RAJABALEE - 0:25:43

Triathlon - Sprint Vétérans 1 - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

MASCULIN

1 Andrew HAU - 1:10:27

Triathlon - Sprint Vétérans 2 - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

MASCULIN

1 Christophe GERARD - 1:11:34

2 Arnaud Dalais - 1:28:52

Triathlon - Sprint Vétérans 3 - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

MASCULIN

1 Gerard CHAN KIN - 1:21:26

2 PETER SCOTT - 1:21:37

Triathlon - Sprint Vétérans 2 - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

FÉMININ

1 Valérie GERARD - 1:18:52

Triathlon - Sprint Vétérans 3 - 800m Natation - 20 km vélo - 5 km de course à pied

FÉMININ

1 Therèse CHAN KIN - 1:49:56

AQUATHLON - Youth - 625 m course à pied - 400 m Natation - 625 m course à pied

MASCULIN

1 Basil DALAIS - 0:17:35