Burkina Faso: Pont de la Bougouriba - Un braqueur neutralisé par un élément des FDS tombé dans une embuscade à 8 km de la ville de Diebougou

Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 un braquage a eu lieu juste après le pont de la Bougouriba à quelques 8 kilomètres de Diébougou. Un élément des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui est tombé dans ce braquage a réussi à neutraliser un des braqueurs.

Un braqueur tué, un élément des Forces de défense et de sécurité (FDS) blessé, un véhicule calciné et un autre criblé de balles ; c'est le constat fait après un braquage perpétré dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, non loin du pont de la Bougouriba, à 8 kilomètres de Diébougou, à destination de Dissin. C'est un car de transport qui a été le premier à faire les frais de ce forfait des bandits armés aux environs de 21h30, selon des témoins.

Profitant de l'obscurité, les passagers de ce car ont pris leurs jambes au cou, abandonnant leurs bagages, le chauffeur et l'apprenti. De sources sécuritaires, il ressort que l'alerte a été donnée aux environs de 22 h par une unité mobile des douanes tombée dans l'embuscade et qui a pu s'échapper, avec cependant des impacts de tirs nourris sur leur véhicule. Un élément des FDS ayant quitté Diébougou, avec à bord quelques autres personnes pour se rendre à Dissin, est également tombé dans l'embuscade. Il a riposté à la fusillade et a abattu un des braqueurs avant d'être atteint par une balle au ventre.

Son véhicule, avec les occupants, a été criblé de balles. Fort heureusement, selon les sources sécuritaires, les occupants ont eu la vie sauve. Alertées, les forces de sécurité de Diébougou se sont déployées sur les lieux et s'en sont suivis des échanges de tirs avec les braqueurs qui ont ensuite fui, abandonnant le corps de leur compagnon. Aux dernières nouvelles, la vie de l'élément évacué à Bobo-Dioulasso serait hors de danger après l'extraction de la balle.

Une des victimes dont le véhicule a été complètement brûlé par les tirs revient sur le film du braquage. " C'est aux environs de 21h 30 que j'ai quitté Diébougou et je rentrais chez moi non loin du pont de la Bougouriba. En chemin, j'ai été intercepté par les FDS qui m'ont informé qu'il y avait des tirs vers la Bougouriba. Je leur ai répondu que j'étais déjà informé mais que je partais dans mon village juste avant le pont.

Arrivé devant ma maison, à peine garé, j'ai entendu des tirs dans le village, des tirs sur le pont et après le pont ", a-t-il confié. Descendu de mon véhicule, il dit avoir éteint toutes les lumières de sa maison. C'est à ce moment, a-t-il poursuivi, qu'il a entendu un impact sur le véhicule qui a automatiquement pris feu. Le témoin a affirmé avoir appelé les forces de l'ordre qui l'ont déconseillé de quitter son domicile. " C'est ainsi que de manière impuissante, je regardais mon véhicule brûler avec de nombreux documents importants à l'intérieur ", a-t-il laissé entendre.

Entre Djikologo et Diébougou, les braqueurs profitent généralement de l'état de dégradation avancée de la route, mais aussi de la forêt, pour dépouiller les passants. Du reste ce braquage est le 2e du genre au même endroit depuis le début de l'année en cours.