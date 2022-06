Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Une trentaine d'agents formés pour un certificat d'aptitude aux professions immobilières

Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en partenariat avec Ethsun Institute organise une séance de formation pour un Certificat d'Aptitude aux Professions Immobilières depuis le mardi 14 juin et ce jusqu'au 28 juillet 2022 à son cabinet à la Tour D 4è étage à Abidjan-Plateau au profit d'une trentaine d'agents immobiliers.

Tano Jacques, sous-directeur des études et de la planification, a expliqué que cette formation a pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des principaux acteurs du domaine immobilier. Selon lui, la contribution du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, c'est d'appuyer cette formation de sorte à ce que les agents immobiliers puissent connaître la législation en matière immobilière. " Nous allons axer sur la documentation et le circuit d'acquisition d'agrément en matière de professionnels de l'immobilier. Sur le terrain, il est donné de constater que le code que nous avons mis en place est méconnu et chacun exerce comme il veut. Au cours de cette formation, il s'agira de sensibiliser les acteurs à travailler dans la légalité et surtout à travailler avec des agréments ", a déclaré Tano Jacques.

Tout agent immobilier doit être agréé par le ministère de la construction

S'appuyant sur les textes, il a indiqué que pour être agent immobilier, il faut être agréé par le ministère de la construction. Et, pour faire une construction immobilière, il faut avoir un permis de construire. Ainsi, quand cela n'est pas, une brigade est saisie pour faire appliquer la loi. " Nous avons des équipes qui sillonnent et qui essaient de faire comprendre aux usagers la pertinence de ces documents.

Lorsque cela n'est pas respecté, nous avons une brigade qui est chargée de faire appliquer les textes. Actuellement, nous sommes à la phase de sensibilisation de sorte à ce que chacun puisse s'approprier ces textes et que nous puissions avoir un milieu un peu plus sain ", a-t-il fait savoir avant de préciser qu'à ce jour, il y a à peu près 125 agents immobiliers agréés.

Première université de l'immobilier, une activité annuelle

Le responsable du cabinet de formation Ethsun Institute à Abidjan, Jean-Calvin Ethien a affirmé que la première université de l'immobilier est une activité annuelle qui a pour objectif de faire monter en compétences des acteurs de l'industrie immobilière ivoirienne. Cette année, il sera question d'adresser la problématique de l'effondrement des immeubles à Abidjan d'où le thème : " Effondrement d'immeubles à Abidjan, quelle est la réponse gouvernementale face à ce fléau ".

Notons que la troisième édition de la première université de l'immobilier se tiendra les 29 et 30 juillet 2022. Elle sera sanctionnée par des panels et d'une cérémonie de remise des diplômes aux participants.