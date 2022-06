Maroc: Marrakech - L'UNESCO salue l'engagement renouvelé du Maroc pour l'éducation (Audrey Azoulay)

Marrakech — La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Mme Audrey Azoulay, a salué mercredi à Marrakech, l'engagement renouvelé du Maroc pour l'éducation.

"En accueillant cette Conférence importante, le Royaume du Maroc prouve à nouveau son engagement pour l'éducation et pour l'UNESCO", a affirmé Mme Azoulay qui participait via visioconférence, à l'ouverture des travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l'Education des Adultes (CONFINTEA VII), placée sous le thème "l'apprentissage et l'éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur".

Cette conférence de portée mondiale inscrite "dans une longue tradition qui a connu la réalisation de grandes avancées collectives", se propose de "rassembler la communauté internationale pour faire avancer le droit à l'éducation des adultes", a rappelé Mme Azoulay, relevant que l'éducation des adultes est un "levier indispensable pour avancer ensemble vers les objectifs de développement durable et vers la transition verte".

Tout en précisant, chiffres à l'appui, que plus de 770 millions d'adultes et 126 millions de jeunes dans le monde ne peuvent pas lire ou écrire une phrase simple, et que les 2/3 de ces personnes sont des femmes, Mme Azoulay a estimé que "tout le tissu social est menacé, ainsi que notre capacité à progresser ensemble".

Dans ce sens, la Directrice générale de l'UNESCO a appelé à prolonger et à renforcer les efforts afin d'assurer la généralisation de l'éducation des adultes, mettant en exergue l'importance de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre de l'apprentissage et de l'éducation des adultes.

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l'UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence de portée mondiale réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l'avenir de l'apprentissage et de l'éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Elle constitue l'occasion d'examiner les politiques efficaces d'apprentissage et d'éducation des adultes dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.

A noter que la cérémonie d'ouverture de cette conférence a été marquée par un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants et dont, lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch.