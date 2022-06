Algérie: Hadj 2022 - Premier vol de pèlerins algériens dans une ambiance conviviale

Alger — Le terminal réservé aux pèlerins à l'aéroport international "Houari Boumediene" regorgeaient, mercredi, de monde à l'occasion du départ du premier groupe de hadjis accompagnés des membres de la délégation algérienne à destination des lieux saints pour accomplir les rites du Hadj 2022/1443 après une interruption de deux années due aux mesures préventives imposées par la propagation de la pandémie de covid-19.

Ce premier groupe de 57 hadjis n'ont pas caché leur joie de pouvoir se rendre dans les Lieux saints, à l'image de M. Lakdour Mustapha et de son épouse Rania, originaires d'Alger, qui ont exprimé à l'APS leur "grand bonheur d'en être arrivés là, à un pas de réaliser leur rêve".

Composée de membres des comités de la Protection civile, de la Santé, des Affaires religieuses, de l'ONPO et des services de Sûreté nationale et des Douanes, les membres de la délégation algérienne accompagnant les hadjis ont fait preuve d'un sens élevé de "rigueur et de responsabilité".

Le président du comité de la protection civile, le colonel Fouad Lalaoui a affirmé dans une déclaration à l'APS que le Hadj sera cette année "exceptionnel sur tous les plans", expliquant que malgré la réduction de moitié du nombre des hadjis et des membres du Comité, les efforts à consentir seront eux "doublés".

"Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe et nos 97 agents ne ménageront aucun effort pour faire honneur à notre pays", a-t-il ajouté.

Le représentant du Comité médical, Ferhat Abdelkader a assuré, pour sa part, être "prêts à s'acquitter de notre devoir et à accompagner nos hadjis dans l'accomplissement des rites du 5ème pilier de l'Islam dans de meilleures conditions".

De son côté, le président de la commission religieuse de la mission, Mohamed Idir Mechnane, a fait savoir que "la Commission de guidance et de fetwa auprès du ministère des Affaires religieuses a engagé diverses activités au niveau des mosquées en vue de former et d'orienter les hadjis concernés par l'accomplissement de ce rite durant la saison 1443/2022 et ce, avant leur départ vers les Lieux Saints".

La sélection de certains guides religieux s'est faite en fonction du nombre autorisé après réduction du nombre des membres de la mission accompagnant les pèlerins, a-t-il expliqué, soulignant que chaque vol sera accompagné d'au moins un guide. "La poursuite de l'activité des guides lors de la saison du hadj concernera, outre les centres de la Mecque et de Médine, le reste des Lieux Saints (Mina, Arafat et Muzdalifah)".

Pour rappel, le nombre de hadjis algériens pour cette saison s'élève à 18.697 pèlerins, soit 45% du quota dont elle bénéficiait durant les dernières années avant qu'il ne soit réduit, à l'instar de tous les pays, en raison de la pandémie Covid-19.

Au total, 65 vols sont réservés pour le hadj dont 56 assurés par Air Algérie et 9 par la compagnie Saudia, avec 23 vols à partir de l'Aéroport d'Alger, 17 de l'Aéroport d'Oran, 18 de l'Aéroport de Constantine et 7 de l'Aéroport de Ouargla programmés.