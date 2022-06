Algérie: Start-up - La finale du programme "Fintech Startup Challenge" aura lieu samedi prochain

Alger — La cérémonie de clôture de la compétition dédiée aux startups et innovations, "Fintech Startup Challenge", sera organisée samedi prochain à Alger permettant d'élire la meilleure start-up dans les secteurs de la "Fintech, Insurtech et Legaltech", ont indiqué mercredi les organisateurs dans un communiqué.

L'événement annuel "Fintech Startup Challenge" ayant pour thème "l'innovation au service de l'inclusion financière" se déroulera le samedi 18 juin en présence des acteurs de la place financière en Algérie, dont les banques, assurances et autres institutions financières, a ajouté la même source.

Placé sous le parrainage du ministère délégué de l'Economie, de la connaissance et des startups, cette compétition est organisée dans le cadre de la 4ème édition du programme "Algeria Startup Challenge" sous l'ombrelle de l'incubateur et hub d'innovation Leancubator, a précisé le communiqué.

Organisée en collaboration avec les acteurs de la dynamique d'innovation, cet événement sera l'occasion de dévoiler les startups les plus prometteuses en Fintech, Insurtech et Legaltech venant des quatre coins du pays et qui ont été accompagnées tout au long de cette édition, a fait savoir aussi l'organisateur, expliquant que ces start-up ont été mises au défi des problématiques en vigueur dans les secteurs financiers et des assurances.

En marge de la cérémonie de Fintech startup Challenge, des panels seront animés par des experts et des professionnels issus du secteur financier et traitant des thématiques d'actualité, notamment la contribution des startups et des technologies dans la réalisation de l'objectif d'inclusion financière.

Dans ce sens, la co-fondatrice du programme, Ziad Nesrine, citée dans le communiqué, a affirmé que "les startups ont un important rôle à jouer en proposant des solutions et produits disruptifs favorisant l'inclusion financière", notant qu'"en réduisant les besoins d'interactions physiques, les fintechs permettent d'élargir l'accès des services financiers aux entreprises et aux ménages".

"L'objectif de ce programme est capital, puisque aujourd'hui nous soulignons l'importance de la collaboration entre les acteurs traditionnels du secteur financier et les startups dans une dynamique d'open innovation profitable à tous", a-t-elle encore soulignée.