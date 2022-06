Afrique de l'Est: Le pays devrait plutôt engager une guerre économique avec le Rwanda, estime Dr Jo Sekimonyo

L'expert congolais en politique économique, Dr Jo Sekimonyo, a indiqué mercredi 15 juin que la RDC n'avait pas besoin de s'engager dans une guerre militaire contre le Rwanda. Il recommande aux autorités de la RDC de préserver le capital humain congolais et d'exploiter plutôt l'avantage économique que détient la RDC sur le Rwanda.

Il estime que la RDC ne doit pas s'engager dans une guerre armée parce qu'elle est inutile :

"On sait que le Rwanda a un problème avec l'Ouganda. Il est fermé au Burundi et a un problème avec la Tanzanie. On est les principaux partenaires économiques pour le Rwanda. On sait qu'on a l'avantage. Le Rwanda ne peut pas vivre sans le Congo, mais le Congo peut vivre sans le Rwanda".

Dr Jo Sekimonyo a, par ailleurs, proposé les clés pour faire peur sur le plan économique :

"On peut par exemple faire passer une loi interdisant à tout citoyen congolais ou toute compagnie enregistrée au Congo de faire du business avec tout citoyen rwandais ou le Rwanda. Juste la notion en elle - même, même si elle est complexe dans son application, ça perturbe l'économie du Rwanda. On n'a pas besoin de faire une guerre militaire au Rwanda, juste économiquement, ça a plus d'impact."

Selon lui, "Kagame a peur de s'engager dans une guerre économique avec le Congo parce qu'il va perdre beaucoup et n'aura même pas les moyens de financer sa guerre, même son développement. Alors, dès qu'on met le clou à un bon endroit, l'impact interne au Rwanda va le faire changer d'avis ou il sera plus humble quand il y a la question des relations entre la RDC et le Rwanda."