Algérie: Football U18 - "Notre objectif est de se qualifier pour les demi-finales des JM-2022"

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18) Mourad Slatni, a fixé comme demi-finale, l'objectif de son équipe au tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), tout en relevant la difficulté de la mission face à des adversaires de haut niveau, qui constitue le groupe de l'Algérie.

"Nous avons hérité d'un groupe relevé. On ne peut pas choisir nos adversaires, à nous de bien se préparer en conséquence et étudier comme il se doit, les points forts et faibles de l'Espagne, la France, et du Maroc. Notre objectif est de se qualifier pour les demi-finales, mais pour y parvenir, il faudra réaliser de grosses prestations face à de très bonnes et fortes sélections. Si on parviendra à gagner nos matchs tout en développant du beau jeu, ce serait l'idéal pour nous", a indiqué à l'APS, le coach des U18.

Lors des JM-2018 disputés à Tarragone (Espagne), l'Algérie avait terminé à la 6e place au classement, à l'issue de sa défaite au match de classement face à la France (1-0).

Versés dans le groupe A, les Algériens débuteront le tournoi d'Oran face à l'Espagne (tenant du titre), avant de défier le Maroc, puis la France. Le groupe B est composé quant à lui de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, et du Portugal. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

Slatni a relevé l'importance de réussir le premier match: " face à l'Espagne, dont le style de jeu n'est plus à présenter, nous devons être forts physiquement et procéder par bloc médian. Nous devons être bien concentrés et évacuer tout stress qui peut nous faire jouer un mauvais tour. Perdre la confiance est l'ennemi du joueur".

Appelé à évoquer la préparation pour ces JM, Slatni ne semble pas satisfait. " La préparation a été quelque peu perturbée d'autant que nous n'avons pas bénéficié de l'ensemble de nos joueurs. Nous avons joué peu de matchs amicaux, mais cela peut être à notre faveur. Nous sommes excités à l'idée d'aborder ce tournoi méditerranéen, j'espère que nous serons épargnés par les blessures", a-t-il expliqué.

Sur le plan de l'effectif, l'ancien défenseur international a regretté le fait que chaque sélection participante ne peut présenter qu'une liste de 18 joueurs, selon le règlement du tournoi, "ce qui reste insuffisant eu égard au calendrier du tournoi", a-t-il estimé.

Et d'enchaîner: "La liste sera composée de 11 joueurs évoluant en Algérie et 7 à l'étranger. Nous avons l'ambition de faire bonne figure chez nous et devant notre public".

Pour le tournoi, la sélection algérienne des U18 sera amoindrie par l'absence de trois joueurs: " Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC) et Anis Ouchouache (Amiens/ France), touchés au ligament croisé et qui ont déclaré forfait. Nous avons appelé l'avant-centre Yannis Lagha (Olympique Lyon/ France), mais il ne peut pas venir, car il est en plein pourparlers avec son club pour signer son premier contrat professionnel", a souligné Mourad Slatni.

Enfin, le coach national va vivre son premier tournoi majeur en tant qu'entraîneur principal: " Après avoir vécu plusieurs tournois en tant qu'adjoint, les JM d'Oran constitueront mon premier rendez-vous majeur comme entraîneur principal. Je suis confiant et excité à la fois. La majorité des joueurs me connaissent, ce qui reste un avantage pour nous", a-t-il conclu.

La sélection nationale des U18 a entamé un regroupement le 14 juin avant de prendre ses quartiers au niveau du village méditerranéen le 26 juin 2022.

Le programme du tournoi de football

1re journée (Dimanche 26 juin) :

Groupe A :

Stade Sig : Algérie - Espagne 17h00

Stade Sig: France - Maroc 20h00

Groupe B :

Stade Ahmed-Zabana : Italie - Portugal 20h00

Stade Mers El-Hadjadj : Grèce - Turquie 20h00

2e journée (Mardi 28 juin) :

Groupe A :

Stade Sig : Algérie - Maroc 17h00

Stade Ahmed-Zabana : Espagne - France 20h00

Groupe B :

Stade Sig : Portugal - Turquie 20h00

Stade Mers El-Hadjadj : Italie - Grèce 20h00

3e journée (Jeudi 30 juin) :

Groupe A :

Stade Ahmed-Zabana : Algérie - France 20h00

Stade Mers El-Hadjadj : Maroc - Espagne 20h00

Groupe B :

Stade Sig : Portugal - Grèce 17h00

Stade Sig : Turquie - Italie 20h00

Demi-finales (Samedi 2 juillet) :

Stade Sig : 1e Gr.A - 2e Gr.B 17h00

Stade Sig : 1e Gr.B - 2e Gr.A 20h00

Match de classement 3e place (Lundi 4 juillet) :

Stade Ahmed-Zabana : perdant demi-finale 1 - perdant demi-finale 2 19h00

Finale (Mardi 5 juillet) :

Complexe Olympique : vainqueur demi-finale 1 - vainqueur demi-finale 2 20h00.