Afrique Centrale: Sur hautes instructions - Paul Biya a reçu l'envoyée spéciale de Denis Sassou N'guesso.

Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a été reçu par le président Camerounais Paul Biya. Une audience qui rompt avec le concept " sur hautes instructions " en cours au Cameroun. La presse y est revenue. C'était Paul Biya himself, au palais de l'unité. Dans le cadre du renforcement et la consolidation des relations Cameroun-Congo. Cameroon Tribune parle de "Dialogue permanent ". La coopération bilatérale, l'intégration en Afrique centrale, les conséquences de la crise en Europe de l'Est sur les pays de la sous-région, au centre de l'audience accordée hier, au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya à Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, envoyée spéciale du président congolais, Denis Sassou N'guesso.

Un véritable pied de nez à ceux qui soutiennent que Paul Biya n(est plus à mesure de gouverner le Cameroun. Les faits sont tetus et le Journal l'Essentiel du Cameroun renchérit "L'émissaire de Sassou Nguesso chez Paul Biya ". Porteuse d'un message du président de la République du Congo, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a échangé hier avec le chef de l'Etat, sur des sujets d'intérêt commun.

Le journal Realités Plus revient sur le concept " hautes instructions " et estime que " Ne contestent les Très Hautes Instructions du Président Paul Biya que ceux qui ont tout eu de lui mais veulent le renverser par la sorcellerie ! ". Quand le Sgpr Ferdinand Ngoh Ngoh répercute aux personnalités de la République les Très Hautes Instructions du Chef de l'Etat un groupuscule de corbeaux murmure partout. Au fond, tous les appliquent à la lettre. Sont mal à l'aise ceux qui guettent la place de Paul Biya qui leur a tout donné, et celle de son Secrétaire et Ouvrier Ngoh Ngoh qui fait bien son travail aux côtés de son patron depuis 2011.

Aurore Plus revient sur le Déguerpissement sauvage du village Dikolo à Doual pour pointer "Ngoh Ngoh, l'hôtel Marriott et le drame de Dikolo ". Le Sg/Pr a joué un rôle plus que suspect dans le drame que vivent aujourd'hui des dizaines de personnes dans la métropole économique. Ayant décidé de contourner le Premier ministre, il pourrait bientôt être confronté aux rigueurs de la Justice camerounaise.

Sur les Procédures administratives L'Essentiel du Cameroun annonce la " Dématérialisation à grands pas ". La tendance impulsée par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la férule de Joseph Le devient de plus en plus irréversible. Les avancées sont réelles, palpables et se reflètent sur la qualité du service dans l'administration publique. Même si certaines contraintes persistent encore, qui font qu'à ce jour, à peine 50% des 39 administrations directement concernées observent des progrès réels.(L'Essentiel du Cameroun Pp.4-5).

C'est la consequence que sur le Fichier solde de l'Etat "Sigipes : 28,2 milliards gaspillés en 5 ans ". Aurore Plus écrit q' Avant Camtel, le gouvernement avait déjà engagé deux opérateurs, testé diverses méthodes et dilapidé d'énormes moyens. Mais les auteurs du phénomène des fonctionnaires fictifs semblent tapis au cœur même du système de traque du faux.