Maroc: Le FCMT rend hommage à l'acteur égyptien Sherif Mounir

La 27ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) rendra hommage, vendredi au théâtre cinéma Español, à l'acteur égyptien Sherif Mounir.

Cet hommage constitue une marque de reconnaissance à la précieuse contribution de ce talentueux artiste au rayonnement du cinéma égyptien, qui a longtemps dominé les écrans du monde arabe par ses productions, et à l'enrichissement de la scène culturelle et artistique égyptienne et arabe, indique la Fondation du Festival dans un communiqué.

Il est à noter que la cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée par la Fondation du Festival, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la province de Tétouan, le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la commune de Tétouan et d'autres partenaires, a été marquée par un vibrant hommage rendu à l'actrice franco-belge Déborah François, à l'acteur espagnol Alex Brendemühl et au réalisateur marocain Nour-Eddine Lakhmari.

Douze longs métrages, produits en 2021, sont en lice pour les prix de cette édition, dont celui de la critique qui porte le nom de l'écrivain et critique de cinéma marocain, feu Mustafa Mesnaoui. Le programme culturel de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 17 juin, propose également deux colloques croisés sous les thèmes "Le cinéma à l'ère du numérique : médium, art et discours critique" et "Le patrimoine cinématographique à l'ère du numérique entre mémoire et oubli".

Durant le festival, une série d'ateliers, de formations et de cours sur le cinéma seront aussi organisés au profit des élèves de plusieurs établissements de la ville de Tétouan, notamment ceux du milieu rural.