Afrique: Africa CEO Forum - Dominique Ouattara invite les femmes leaders à mettre leurs expertises au profit du développement de l'Afrique

Il y avait un beau monde, hier, au restaurant " Le toit d'Abidjan ", perché au 23ème étage de la Tour du Sofitel hôtel Ivoire, à Cocody.

La raison ? C'est simple, cet espace abritait une rencontre entre la Première Dame de Côte d'Ivoire et des cheffes d'entreprises, venues d'un peu partout, autour d'un cocktail dans le cadre de " Women Initiative ". Un événement important de la 8ème édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue les 13 et 14 juin derniers dans ce grand réceptif hôtelier d'Abidjan. Faut-il le souligner, " Women Initiative" donne l'occasion aux femmes leaders et patronnes d'entreprise d'Afrique et du monde de partager leurs réflexions et leurs actions pour le développement de l'Afrique.

En présence de Mme Danielle Ben Yahmed, M. Amir Ben Yahmed, président d'Africa CEO Forum et de bien d'autres personnalités, la First Lady ivoirienne a d'entrée salué le courage de ces femmes d'affaires pour leur résilience face à la pandémie de Covid-19 ayant frappé le monde de plein fouet. Ensuite, elle les a exhortées à être des actrices du développement de l'Afrique. " (... ) A l'heure où les décideurs publics, les dirigeants d'entreprises et les investisseurs se mobilisent pour élaborer des stratégies de reconstruction et de développement de l'Afrique, les femmes ont un rôle d'acteur de développement majeur à jouer. Les femmes mènent quotidiennement des actions qui impactent durablement nos sociétés, que ce soit dans les hautes instances de décision, dans le monde des affaires ou dans le secteur associatif" a indiqué l'épouse du chef de l'Etat.

Ensuite, elle a retracé son parcours de la cheffe d'entreprise reconvertie aujourd'hui dans le social et l'humanitaire au profit de ses concitoyens. Mme Dominique Ouattara a notamment égrené ses nombreuses actions à la tête de la Fondation Children Of Africa, du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ainsi que son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Aussi a-t-elle donné les raisons qui l'ont poussée en 2011, après l'accession de son époux Alassane Ouattara à la magistrature suprême, à mettre en veille sa carrière professionnelle pour se consacrer aux plus démunis. " Pour ma part, j'ai choisi d'apporter ma pierre à la construction de l'Afrique, en renonçant à ma carrière de cheffe d'entreprise au profit de mon rôle de Première Dame ", a ajouté Mme Dominique Ouattara.

A l'en croire, trois actions majeures peuvent résumer cet engagement fort pour le bien-être des plus faibles. Primo : la création de la Fondation Children Of Africa qui, à travers ses différents secteurs d'activités, impacte positivement la vie des populations avec des réalisations telles que l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, le Groupe Scolaire d'Excellence Children Of Africa, quatre foyers d'accueil dont un à Abidjan et les trois autres à Soubré, Bouaké et Ferkessédougou. A cela s'ajoutent également les caravanes ophtalmologiques, les campagnes de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde.

Sans oublier le projet de construction d'un centre d'accueil à Adiaké pour les femmes victimes de violence basée sur le genre. Secundo : la lutte contre le travail des enfants au travers du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CNS). " Le CNS et ses partenaires mènent d'importantes actions pour éradiquer ce phénomène et nous obtenons des résultats encourageants ", a souligné Mme Dominique Ouattara. Tertio : l'autonomisation des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) doté d'une enveloppe de 25 milliards FCFA.

" Il a été octroyé à plus 300.000 femmes ivoiriennes qui peuvent ainsi prendre en charge leurs familles, soit plus de 2 millions de personnes sorties de la pauvreté", a révélé Mme Dominique Ouattara. Peu avant, Amir Ben Yahmed, avait expliqué les motivations de cette initiative placée sous le parrainage de la Première Dame. " Mme Dominique Ouattara a su apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle aux côtés du Président Alassane Ouattara à travers ses actions caritatives " a-t-il déclaré, tout en remerciant la First Lady ivoirienne pour ses conseils et son soutien.