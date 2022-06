Cote d'Ivoire: Sélection des organisateurs du concours administratifs 2022 - Le dépôt des dossiers de candidature se poursuit

Le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection des intervenants dans le processus d'organisation des concours administratifs a démarré le vendredi 3 et prendra fin le jeudi 30 juin 2022.

Pour faire acte de candidature, il ne faut pas être candidat pour la session 2022 de concours administratifs, mais justifier d'une expérience avérée dans l'organisation des examens et concours.

Les inscriptions se font sur le site Internet du ministère de la fonction publique.www.fonctionpublique.gouv.ci. Par ailleurs, les conditions spécifiques à chaque catégorie d'acteurs seront précisées sur la plateforme d'inscription en ligne.

Les catégories d'acteurs ou intervenants concernés par ce recrutement sont : les auteurs des sujets de composition ; les chefs de centre et adjoints ; les membres de secrétariat ; les surveillants ; le pôle médical d'urgence (médecins et infirmiers) ; les correcteurs et les formateurs aux cours de préparation en ligne des candidats en connaissance du statut général, droit administratif, finances publiques, logique, management des organisations publiques, psychopédagogie, rédaction administrative, mathématiques, organisation politique, administrative et judiciaire (Opaj), étude cas, français, mise au net, comptabilité et sciences de la vie et de la terre (Svt).