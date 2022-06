Maroc: Signature à la Chambre des Conseillers d'un mémorandum d'entente entre le PARLATINO et le CNF des Émirats Arabes Unis

Rabat — Un mémorandum d'entente a été signé, mardi, entre le Parlement Latino-américain et des Caraïbes (PARLATINO) et le Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis, lors d'une réunion tripartite présidée par le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara.

La cérémonie de signature de ce protocole d'accord a été marquée par la présence notamment de la présidente du PARLATINO, Silvia del Rosario Giacoppo, en visite de travail au Maroc et la participation par visioconférence du président du CNF des Emirats Arabes Unis, Saqr Ghobash, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

M. Ghobash a exprimé à cette occasion ses remerciements et sa gratitude au président de la Chambre des Conseillers et de l'Association des Sénats, Choura et conseils similaires en Afrique et dans le monde arabe, pour ses efforts sincères et pour avoir saisi l'occasion de la visite de Mme Silvia del Rosario Giacoppo pour signer ce mémorandum d'entente, selon la même source.

M. Ghobash, ajoute le communiqué, a souligné que le Conseil national fédéral des Émirats arabes unis oeuvre, par le biais de ce mémorandum d'entente, à développer des perspectives de coopération et d'action parlementaire conjointe entre les deux institutions législatives, afin de contribuer au renforcement de l'amitié historique entre les Émirats Arabes Unis et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. L'objectif, selon lui, est aussi de développer les aspects de la coopération parlementaire entre les deux institutions, en particulier dans les domaines de l'échange d'informations et d'expériences parlementaires et de la coordination des positions politiques dans les divers forums parlementaires.

Le responsable émirati a relevé que le PARLATINO, qui est l'un des plus grands groupes géopolitiques de l'Union interparlementaire, partage avec le Conseil national fédéral de nombreux points de vue et positions sur diverses questions régionales et internationales qui constituent les piliers de la paix et de la sécurité internationales, en particulier celles liées à la lutte contre le terrorisme et à la résolution des conflits par les moyens pacifiques, le changement climatique et les énergies renouvelables.

Pour sa part, la présidente du PARLATINO a salué l'engagement de M. Mayara, en sa qualité de président de la Chambre des Conseillers et de l'Association des Sénats, Choura et conseils similaires en Afrique et dans le monde arabe, à faire aboutir ce mémorandum d'entente et à lui donner l'opportunité de construire des liens d'amitié et de coopération entre les peuples d'Amérique latine et la région arabe, dans le cadre du renforcement des relations Sud-Sud.

Mme Giacoppo a, par ailleurs, salué les rôles importants joués par le Maroc dans le rapprochement et la coopération entre les pays du Sud, notamment entre les peuples du monde arabe et les peuples d'Amérique latine, soulignant que la Chambre des conseillers aura un rôle actif dans la consolidation de cette voie afin de former une véritable alliance parlementaire entre les peuples des deux régions.

Elle a ajouté que cet accord contribuera à la construction d'une unité parlementaire internationale afin de renforcer la paix et la sécurité internationales, menacées par de réels dangers dans le monde d'aujourd'hui, estimant que les difficultés et les défis majeurs auxquels est confrontée sa région n'empêchent pas de réfléchir ensemble et faire entendre la voix des peuples des deux régions sur des questions et des enjeux communs, notamment celles du changement climatique, des énergies renouvelables, de la paix, du terrorisme et d'autres questions qui doivent occuper une place centrale dans l'agenda commun.

L'adhésion du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis en tant que membre observateur à cette importante organisation régionale, constitue un moment historique pour consacrer les valeurs de paix mondiale eu égard au poids stratégique de la région arabe et des Émirats Arabes Unis.