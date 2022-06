Maroc: Des acteurs sportifs et institutionnels insistent à Rabat sur la promotion du rugby scolaire et féminin

Rabat — Des acteurs sportifs et institutionnels ont insisté sur la promotion du rugby scolaire et féminin, à l'occasion du symposium national sur l'avenir du rugby au Maroc, qui s'est ouvert, mercredi à Rabat, à l'initiative de Rugby Maroc think-tank (RMTT).

Ce conclave, qui vise à trouver des solutions durables à la crise que traverse le rugby au Maroc, servira de tribune pour débattre des possibilités de développement de la balle ovale nationale, des modalités de son organisation et sa projection dans l'avenir.

Intervenant à l'ouverture de ce symposium, le président de RMTT, Khalil Hachimi Idrissi a indiqué que cette réunion exceptionnelle vise à réfléchir sur l'avenir du rugby au Maroc, soulignant l'importance des thématiques à aborder, notamment le rôle que peuvent jouer les sports scolaire et féminin, pour l'avenir de ce sport, ainsi que la nécessité de mettre à niveau les textes juridiques.

L'enjeux de ce symposium est de projeter le rugby vers l'avenir car ce sport, qui fait partie de la culture sportive de nombreuses villes marocaines, mérite un autre sort, a affirmé M. Hachimi Idrissi.

Pour le président de RMTT, le rugby n'est pas uniquement un sport, mais également un ensemble de valeurs qui sont distinctives et fortes par rapport aux autres disciplines.

De son côté, le président d'honneur du Rugby Afrique, Aziz Bougja a rappelé que le rugby national a fait éclore des talents qui se sont expatriés dans le monde et a fait d'eux des hommes parfaits et intègres, ajoutant que le rugby c'est l'appartenance à une famille, avec des valeurs de passion et de partage.

A travers son histoire au Maroc, le rugby a permis de réunir les communautés, a également souligné M. Bougja.

Après un passé glorieux, le rugby marocain a reculé sur les plans des résultats, de la formation et des infrastructures, a-t-il relevé, mettant le doigt sur plusieurs carences, notamment en termes de management.

Il a aussi appelé à impliquer les autorités dans les efforts de promotion du rugby, notamment au niveau du développement des infrastructures de proximité.

Pour sa part, le président de la Fédération africaine du sport scolaire, vice-président de la Fédération internationale du sport scolaire et secrétaire général de l'Education nationale, Youssef Belqasmi a noté que l'école est une pépinière pour le sport national, ajoutant que la Fédération royale marocaine de sport scolaire veille à mettre en place des programmes d'activités sportives, en élargissant son spectre au rugby, avec comme ambition d'élargir la base des élèves pratiquants.

M. Belqasmi a, dans ce sens, évoqué plusieurs leviers pour le développement du rugby au Maroc, dont la sensibilisation et la communication, les infrastructures appropriées, la mutualisation des moyens et un programme sport-études dédié au rugby.

Les thématiques à aborder lors de ce symposium, marqué par la participation d'un parterre d'anciens joueurs, dirigeants et amoureux du rugby, sont liées aux perspectives du rugby à XV, le rugby féminin, le rugby à VII, le rugby scolaire, le rugby universitaire et le cadre juridique pour la pratique de ce sport.

Il s'agit de dégager des axes d'avenir par la réflexion, la force de proposition et la création d'une dynamique de changement et de réformes. L'objectif étant l'éclosion d'un groupe de réflexion légitime, inclusif et ouvert sur toutes les régions.