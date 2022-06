Cote d'Ivoire: Adzopé - Florence Achi honore les mamans de la région de la Mé

Les mamans de la Mé n'oublieront pas de si tôt le geste de l'épouse du Premier ministre, Mme Florence Achi.

En effet, venues des 130 villages de la Mé, des présidentes de mouvements, de coopératives et associations de femmes, les femmes du corps préfectoral et les directrices régionales et départementales de cette région ont été honorées le dimanche 12 juin dernier. Et ce, à la célébration des mères dans la région. Elle avait à ses côtés Marie Josée Assi, l'épouse de ministre de l'Environnement Jean-Luc Assi. Les mamans de la Mé ont reçu des mains de Florence Achi d'importants cadeaux pour elles-mêmes et pour leurs sœurs restées dans les localités. Une fête riche en couleur et en son, au cours de laquelle de nombreux artistes de renom et l'orchestre de la Mé ont égayé les 300 femmes invitées à la Maison des Jeunes et de la Culture Anoma Brou Félix d'Adzopé.

L'épouse du chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage aux mamans de cette région pour leur contribution au développement de la Mé aux côtés du président de région Patrick Jérôme Achi. " La fête des mères est une occasion pour nous célébrer pour ce que nous sommes : Femme, mère de l'humanité, Femme au foyer, Femme dans les entreprises, Femme entrepreneure, Femme dans les bureaux, Femme dans les champs, Femme, compagne irremplaçable de l'homme, Femme de toutes les peines, Femme de toutes les joies, Femme, pilier de la famille, Femme, conseillère discrète de l'homme, Femme, symbole de paix et de cohésion sociale. Nous devons être fières d'être célébrées et magnifiées ", a-t-elle indiqué.

Au nom des mères de la Mé, Mme Charlotte Kouassi, présidente d'association, a exprimé sa reconnaissance à l'épouse de Patrick Achi et lui a réaffirmé le soutien des femmes pour les nombreuses actions de développement entreprises dans la région. Des présents ont été offerts par Yapi Tobo Clément (conseiller spécial du Premier ministre) et par l'ambassadeur Florent Yapi, chef du protocole de la Première Dame Dominique Ouattara.