Madagascar: Amélioration de l'accès à l'eau potable - 220 millions USD de la Banque mondiale

Selon le président Andry Rajoelina, la moitié de ce financement est un don non remboursable tandis que l'autre moitié est un prêt.

Au beau fixe. Le courant passe très bien entre le gouvernement malgache et la Banque mondiale. Hier, un nouveau financement d'un montant de 220 millions de dollars a été signé au palais d'Etat d'Iavoloha. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Andry Rajoelina, de la responsable des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Uwanyiligira, des ministres et de quelques parlementaires.

Le Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (PAAEP), approuvé récemment, vise à accroître l'accès à l'eau dans la zone du Grand Tana, ainsi que dans des villes secondaires dont Fianarantsoa, Mahajanga, Antsirabe, Manakara, Mananjary et Antsiranana. Ce projet entièrement financé par le guichet de réponse aux crises de l'IDA soutiendra également les reconstructions post-cycloniques et améliorera la résilience des infrastructures et la préparation des institutions de l'eau pour faire face aux chocs futurs.

Dans sa prise de parole, le président Andry Rajoelina a souligné l'importance de l'amélioration de l'accès à l'eau potable au profit de la population malgache. " C'est une priorité pour le gouvernement, conformément au Velirano n°2 ", a-t-il annoncé, tout en soutenant que ce projet PAAEP aura des impacts directs sur la vie au quotidien de la population. Un projet d'envergure qui apportera le progrès, l'espoir et le développement, selon le Chef de l'Etat. L'on compte au total 35 communes bénéficiaires.

3,4 millions de bénéficiaires. D'après les explications, ce projet fournira directement des services d'eau améliorés au profit de 625 000 personnes dont 460 000 parmi les plus vulnérables. Ces derniers verront leurs dépenses en eau réduites grâce au programme de branchements sociaux. Par ailleurs, 115 000 élèves et 70 centres de santé bénéficieront également des services WASH améliorés. Au total, 3,4 millions de personnes, soit l'ensemble de la population du Grand Tana et des villes secondaires bénéficiaires, bénéficieront à terme de services d'eau plus résilients, d'une meilleure disponibilité d'eau et d'une meilleure protection contre les évènements climatiques extrêmes tels que la sécheresse et l'inondation.

La moitié de ce financement, soit 110 millions USD est un don non remboursable de la Banque mondiale tandis que l'autre moitié est un prêt. D'après le président Andry Rajoelina, ce projet engendrera la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau à Laniera avec une capacité de production de 40 800m3 par jour ; la construction de 2 nouveaux réservoirs d'eau à Ambohidrapeto et Iavoloha qui produiront respectivement 1 000m3 et 4 000m3 ; le renforcement des réseaux de station d'Ambohitsimanjaka et d'Ankadindratombo ; ainsi que l'aménagement de nouvelles stations de pompage et l'extension de plusieurs kilomètres de conduite d'eau.