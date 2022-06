Madagascar: Cour des comptes - Deux autres audits prévus dans les prochains mois

Les citoyens auront droit à d'autres rapports publics de la Cour des comptes. Poursuivant sur la lancée du succès des rapports sur la gestion de la pandémie, cette juridiction de contrôle procèdera à d'autres audits dans les prochains mois.

Les deux audits en question porteront notamment sur deux filières vitales pour le développement économique.

ISC

Il s'agit, en l'occurrence, de la production rizicole et de l'extraction de l'or. Contrairement à celui de la gestion de la Covid-19 dont l'objet est de contrôler la conformité des actes et actions des pouvoirs publics par rapport à l'utilisation des deniers publics, ces deux audits concernent plutôt les normes dans lesquelles l'Exécutif réalise sa politique de développement sur ces deux filières. D'ailleurs, dans son programme d'actions, la Cour des comptes présentera, pour la première fois, une évaluation de la politique publique à Madagascar.

Ces actions entrent dans le cadre des attributions de la Cour des comptes, en tant qu'Institution Supérieure de Contrôle. Et contrairement à ce que l'opinion publique a tendance à croire, la Cour des comptes n'est pas l'ennemi mais plutôt le partenaire du pouvoir exécutif. La Constitution lui confie en effet une mission d'assistance aux pouvoirs publicsdans le but de contribuer à la bonne gouvernance. Au-delà de ses missions traditionnelles de contrôle, de jugementdes comptes et d'évaluation des politiques publiques, la Constitution dispose que, " par ses rapports publics ", la Cour "contribue à l'information des citoyens ".

Performances

Des missions que la Cour des comptes assure efficacement malgré le peu de moyens dont elle dispose. Rattachée au ministère de la Justice, la Cour des comptes est dotée d'un petit budget annuel équivalent à 14 ariary par habitant et comprend 46 magistrates et magistrats. Et pourtant, la Cour des comptes de Madagascar figure parmi les plus performantes en Afrique comme le témoigne la qualité des rapports publics sur la pandémie.

Grâce à cette performance, d'ailleurs, la Cour des comptes de Madagascar figure parmi les bénéficiaires d'un appui de l'USAID à travers le projet TANTANA ou " Transparency & AccouNtability Through Audit of National Accounts "). La Cour des comptes de Madagascar s'est, en effet, engagée depuis 2020 dans un projet de renforcement de ses compétences soutenu par la communauté internationale, conçu par l'Initiative pour le Développement de l'Intosai (IDI), financé par l'USAID et auquel contribuent les Institutions Supérieure de Contrôle (ISC) de France, du Maroc et de Norvège.

L'Intosai assure la coordination entre les ISC, supervise l'élaboration des normes professionnelles internationales et contribue, par le biais de l'IDI, basée à Oslo, au développement des ISC qui sont dans une situation fragile, telles que la Somalie, la RDC, la Gambie et Madagascar. Selon Eduardo Ruiz Garcia, Manager d'Intosai actuellement de passage au pays, " la performance de la Cour des comptes de Madagascar s'explique par la qualité de travail et le professionnalisme des magistrats malagasy ". La Cour des comptes renforce actuellement sa communication externe pour mieux informer les citoyens sur ses activités. Nous en reparlerons.