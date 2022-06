Cote d'Ivoire: ASCOM 2022 - Pari tenu pour la célébration des magnats de la communication

"Une nouvelle ère, un nouvel élan " ! C'est le thème de la 9ème édition des As de la Communication (Ascom), l'instance de célébration et de promotion des femmes et des hommes qui donnent de l'élan à la communication sous sa nouvelle ère en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde.

Et pour célébrer tout l'écosystème de la communication et du marketing, la 9ème édition des Ascom a réuni, le 9 juin dernier à Abidjan-Plateau, des têtes de pont de ce secteur.

A dire vrai, l'événement qui a, comme les huit éditions précédentes, tenu toutes ses promesses, a vu la participation des sommités africaines et mondiales de la communication et du marketing.

Créés en 2007 et portés, à bout de bras, par le journaliste Michel Russel Lohoré, " les Ascom " constituent aujourd'hui l'un des rendez-vous annuels de prédilection inscrits, en lettres d'or, sur l'agenda des communicants qui œuvrent pour le développement de l'Afrique. Destiné aux agences, entreprises, collectivités et aux institutions, l'évènement, est devenu une plate-forme de retrouvailles, d'activation et d'incitation à l'excellence, car le promoteur, lui-même, étant un ancien lauréat du Prix national Alassane Ouattara d'excellence dans son domaine de prédilection, à savoir la communication, le marketing et l'affinement du leadership.

A cet effet, les Ascom 2022 ont vu la distinction de sommités de ce domaine au nombre desquelles Gilles Acogny, directeur général d' "Acosphère Ltd "; Zeinab Badawi, directrice générale de " Kush Communications ", productrice et présentatrice vedette sur BBC World News Tv et BBC World Service Radio; Paul-Emmanuel Reiffers, président fondateur de " Mazarine Group " et de Stéphane Fouks, vice-président de " Havas Group ".

Des personnalités rompues à la communication et au marketing telles que Fabrice Sawegnon (Voodoo Group), Ambofo Sakia (Agence Efées) et Consty Eka (Groupe Cekam) ont apporté leur contribution à l'événement. Elles ont également été distinguées.

Justement, Consty Eka, l'une des premières figures de proue de la communication et de l'événementiel en Côte d'Ivoire, a fait un plaidoyer après avoir reçu son trophée. Tout comme lui, plusieurs autres sommités de la communication et du marketing ont souhaité la pérennité des Ascom afin que l'événement demeure le point de ralliement annuel de tous les acteurs de l'écosystème de la communication et du markéting.

Il est bon de noter que lors de la cérémonie d'ouverture, Jean-Martial Adou, directeur de cabinet du ministre de la Communication et de l'Economie numérique, a traduit les encouragements du ministre Amadou Coulibaly à Michel Russel Lohoré, à son équipe et à l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réussite de l'événement.

Le plaidoyer des acteurs de l'écosystème de la Communication

Tous, invariablement, l'ont traduit dans leurs propos. Les Ascom constituent une tribune, par excellence, de retrouvailles des acteurs du monde de la communication et du marketing. A ce titre, selon toutes les personnalités qui ont eu voix au chapitre, l'événement vaut son pesant d'or, à telle enseigne qu'il doit s'inscrire dans le temps, surtout que toutes les éditions ont donné l'occasion aux anciens et nouveaux acteurs de la famille de la communication de se côtoyer, via un réseautage, qui a permis à de jeunes agences de communication de bénéficier de l'expertise des plus anciennes.

C'est dans cette optique que s'inscrit le plaidoyer de Consty Eka, l'une des figures de proue de la communication et de l'événementiel. " Un événement, de la dimension des Ascom, nécessite la mobilisation de gros moyens et des investissements conséquents. Pour avoir été au cœur de l'événementiel en Côte d'Ivoire et, un peu partout, en Afrique, à mon avis, il est impérieux, pour les autorités et les entreprises, de soutenir cet événement qui est une véritable incitation à l'excellence ".

Par-dessus tout, au-delà de la récompense des faiseurs de la communication et du marketing, les Ascom sont une tribune, par excellence, de visibilité de la Côte d'Ivoire, à travers le monde.