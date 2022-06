Cote d'Ivoire: Immobilier et BTP - Bruno Koné révèle une croissance moyenne annuelle d'environ 18% dans le secteur de l'immobilier

Les secteurs de l'immobilier et du BTP se portent mieux. Et il y a plus de visibilité sur leur apport dans le développement économique de la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagnè Koné, participant à un panel de haut niveau, le 13 juin dernier lors de la 8ème édition de l'Africa Ceo Forum à Abidjan, a présenté la politique du gouvernement ivoirien en matière du logement. Il a expliqué aux nombreux investisseurs présents que la Côte d'Ivoire ambitionne de fournir à sa population des services fonciers et un habitat de qualité, ainsi qu'un cadre de vie décent d'ici à 2025.

Le premier responsable de la construction et du logement en Côte d'Ivoire a affirmé que l'immobilier et le BTP affichent des taux de croissance hors norme depuis plus d'une dizaine d'années. " Le secteur de l'immobilier a enregistré une croissance moyenne annuelle d'environ 18% au cours des 10 dernières années. Quant à la croissance du marché du BTP, elle est estimée à 25% par an, depuis 2011. Ce secteur représente jusqu'à 60% des investissements publics réalisés en Côte d'Ivoire sur la période 2011/2022 ", a-t-il précisé.

Faisant remarquer que plus de la moitié de la population ivoirienne vit en milieu urbain, contre seulement une dizaine de pour cent, il y a 50 ans. Pour ce qui est du taux d'urbanisation, il est actuellement de 52 %, mais il devrait passer à 60 % d'ici 2025 et dépasser 70% en 2050. La ville d'Abidjan accueille plus de 20 % de la population ivoirienne, avec une densité 30 fois supérieure à la moyenne nationale. Cette forte pression urbaine a justifié le ministre est une opportunité et un accélérateur de croissance économique inclusive. Cela, à condition qu'elle soit maîtrisée.

" Le gouvernement s'est donné pour ambition de réaliser 150 000 logements sociaux et économiques à l'horizon 2025, avec le concours de promoteurs privés à fortes capacités technique et financière. Et la mise en œuvre de ce programme a permis à ce jour de mobiliser plus de 1.000 ha de ressources foncières sécurisées à Abidjan et sa périphérie et environ 2.000 ha à l'intérieur du pays " a-t-il relevé ,avant de préciser que plus de 100 milliards de FCFA ont été injectés dans la réalisation des VRD (voirie, réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement... )sur les sites concernés et plus de 300 milliards de FCFA d'exonérations fiscales ont été accordés aux promoteurs sélectionnés dans le cadre de ce programme présidentiel de logements sociaux .