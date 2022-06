Cote d'Ivoire: Exposition " Identités contemporaines " - Abidjan sur des cimaises à Paris

Traduire la beauté et la solidité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France ! C'est l'objectif de " Identités contemporaines de la Côte d'Ivoire", la première exposition de la Fondation Bjkd qui a eu lieu, du 8 au 12 juin dernier à Paris, en France, en partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire et l'Unesco.

Ayant ouverte, officiellement, ses portes lors d'un vernissage marqué par la présence de 200 convives au nombre desquels d'illustres invités, pour célébrer et découvrir ces artistes contemporains, quintessence de l'art ivoirien, l'exposition a permis de voir l'ingéniosité des artistes Aboudia, Jacobleu, Armand Boua, Obou, Alberto, Jean Servais Somian, Lafalaise Dion et David Josué.

Parmi les invités, M. Konan Kouadio Bertin dit KKB, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de la Côte d'Ivoire; SE Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la France, par ailleurs, parrain de la cérémonie. Liliane Massala, ambassadrice du Gabon à Paris; Denise Epoté, directrice de Tv5 Monde; Anne-Marie Sargueil, présidente de l'Institut Français du Design ; André Magnin, expert de l'art contemporain africain à Paris; des journalistes, des galeristes, des artistes et des amateurs d'art à la recherche de talents nouveaux ou d'artistes étaient de la partie.

Le ministre Konan Kouadio Bertin a, dans son adresse, félicité la Fondation Bjkd pour son initiative qui participe au rayonnement de l'art ivoirien à l'international et les artistes pour la qualité des œuvres exposées. Maurice Bandaman, ancien ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, a également renchéri que " l'art et la culture sont des leviers de rassemblement et de valorisation d'un pays à l'international. Le succès de ce vernissage témoigne de la qualité et de l'attractivité que représentent aujourd'hui les artistes présentés".

Les collectionneurs et les visiteurs ont encouragé la Fondation Bjkd à faire de cet évènement une rencontre annuelle, permettant de faire découvrir davantage l'art contemporain de la Côte d'Ivoire et de nouveaux talents. Les artistes, dans l'ensemble, ont salué la mise en valeur de leurs œuvres dans ce lieu unique à Paris et l'accueil très favorable que leur a réservé le public venu en grand nombre. Pour une première exposition d'art à Paris, initiée par cette fondation, sous le commissariat général de Jacobleu, l'opinion s'accorde à reconnaître qu'elle a été une belle réussite. L'exposition a été visible jusqu'au 12 juin dernier au 24, rue Beaubourg, 75003 à Paris.