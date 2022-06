Cote d'Ivoire: Africa Ceo Forum - Patrick Achi souligne l'importance des services numériques devant la Chambre de commerce américaine

En marge du Africa CEO Forum, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi a pris part à un petit-déjeuner d'affaires organisé par la Chambre de commerce américaine le mardi 14 juin 2022 placé sous le thème, " Tirer parti de l'innovation de numérique pour la transformation économique de l'Afrique "

Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour souligner l'importance du numérique dans la gestion des affaires publiques.

Pour Patrick Achi, " les services numériques sont au cœur des réformes pour l'amélioration de la gouvernance publique, avec la sécurisation du foncier urbain, la traçabilité des opérations budgétaires et financières de l'Etat et ses relations avec ses fournisseurs et prestataires ".

" Selon un rapport de la Banque Mondiale publié fin mars 2022, l'économie digitale représente déjà un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de USD en 2021, près de 3% du PIB, fournissant environ 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Il devrait attendre plus de 5 milliards de USD en 2025 et pourrait quadrupler à l'horizon 2050, pour dépasser alors les 10% du PIB ", a ajouté le Premier ministre

A en croire le Patrick Achi, " la transition numérique est un levier pour dynamiser la croissance économique et l'industrialisation, créer des emplois, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des populations ".

Les hommes d'affaires américains présents à cette rencontre ont insisté sur la nécessité d'intensifier les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Pour rappel, le volume d'échanges entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis a atteint son plus haut niveau l'an dernier. Un mémorandum a dans ce sens été signé la veille de cette rencontre entre les chambres de commerce de Côte d'Ivoire et des Etats-Unis dans les locaux de la Primature.