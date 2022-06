Afrique de l'Est: Issue de secours !

On ne cessera jamais d'en parler aussi longtemps que la situation restera inchangée. Solidarité et mobilisation nationale oblige ! Le climat malsain qui sévit actuellement dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, au Nord-Kivu, caractérisée par l'agression du Rwanda opérant sous le label du mouvement terroriste M23 et la complicité avérée ou non du voisin Ougandais prend des proportions tout aussi inquiétantes que dangereuses. Le pays est plus que jamais menacé. La Cité de Bunagana conquise assez facilement par le M23 et alliés, loin de faire la propagande de l'agresseur, il y a lieu de réagir le plus intelligemment que possible pour remettre les pendules à l'heure, afin de sécuriser toute l'étendue du territoire national. Quelle sera l'issue de secours ? La question mérite d'être posée.

La Monusco botte en touche quant à l'action présumée des militaires du Rwanda dans l'Est. "Nous n'avons aucune confirmation factuelle", dixit son porte-parole. Eh bien, l'on devra vite se mettre à l'évidence : Le Congo tente tout seul de protéger son territoire contre deux armées étrangères sans compter les terroristes du M23. Des milliers de compatriotes sont martyrisés au jour le jour. A quand la réaction proportionnelle de Kinshasa ? C'est cela même le suspense. Le Gouvernement de la république ne veut pas y aller par la frappe, comme d'aucuns le souhaiteraient bien. Il tâche de préserver la paix en dépit du Plan démonique démontré progressivement par Kigali qui, curieusement, veut contourner toute stratégie visant la stabilité dans la sous-région, tournant le dos aux négociations de Nairobi et aux pourparlers entamés autour de Joao Lourenço, Président de la République d'Angola et président en exercice de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).

L'Ouganda avec son armée l'UPDF, en lieu et place de prêter main-forte aux vaillants militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, au nom de la mutualisation d'efforts mise en place il y a plusieurs mois, a préféré attiser le feu pour tenter de jouer tout bonnement sa partition dans le complot. Et contre toute attente, aujourd'hui. Une situation qui met la RDC dans une posture nécessitant des actions de grande envergure et la levée des options qui s'imposent, au nom de la préservation de l'intégrité du territoire nationale. Ce, en toute urgence. La survie de l'Etat en dépend. Là où les dialogues ont échoué, il faut y aller autrement. Sans doute, c'est ce que les congolais veulent et attendent à cœurs ouverts. C'est là l'issue de secours. Place au réalisme !