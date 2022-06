Afrique: Forum d'Assouan - La troisième édition consacrée à la sécurité et au développement en Afrique

Prélude à la 27e session de la Conférence des parties (COP 27) prévue en novembre prochain en Egypte, la ville d'Assouan, située à environ 843 km au sud du Caire, sur la rive droite du Nil, accueille, du 21 au 22 juin, le troisième forum consacré aux questions de paix, de sécurité et de développement durable en Afrique. Dans la perspective du rendez-vous convoqué sur le thème " L'Afrique à l'ère des risques en cascade et de la vulnérabilité climatique : vers un continent pacifique, résilient et durable ", le directeur général du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix (CCCPA), l'ambassadeur Abdel Nehad Abdel-Latif, a organisé, le 14 juin, un briefing virtuel avec la presse africaine sur les enjeux et les attentes de ce forum.

Selon le CCCPA, organisateur du forum d'Assouan, cette troisième édition revêt une signification particulière en ce qu'elle constitue une étape importante vers la tenue de la COP 27. " La troisième édition du Forum d'Assouan examinera les impacts du changement climatique sur les efforts de paix et le développement durable en Afrique, en tenant compte du rôle clé joué par l'Egypte dans sa coopération internationale et africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, d'une part, et du changement climatique, d'autre part ", a indiqué l'ambassadeur Abdel Abdel-Latif.

Organisé par le gouvernement égyptien en partenariat avec la Banque africaine de développement et d'autres partenaires, le forum réunira des chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables d'organisations régionales et internationales, le secteur privé ainsi que des organisations non gouvernementales de la société civile. Il est une plateforme de haut niveau sur les discussions concernant les défis auxquels est confronté le continent africain. Aussi, il constitue un espace de proposition des approches durables à travers une coopération avec des décideurs internationaux.

Cette édition abordera également un certain nombre de priorités de l'Afrique. Il s'agit notamment du renforcement de la coopération pour lutter contre le terrorisme, surmonter les effets de la pandémie de covid-19, de la sécurité alimentaire et faire progresser les efforts de reconstruction et de développement dans certains pays africains.

En effet, reflétant également la volonté de l'Egypte de faire avancer l'agenda de la coopération africaine dans un moment jugé critique pour les relations internationales, Assouan 3, tout comme les deux précédentes éditions, est une initiative de la Banque africaine de développement qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec l'Alliance Sahel, en vue de renforcer la résilience dans des situations difficiles.

Cette troisième édition se tient dans un contexte international de plus en plus volatile. Cela en raison des perturbations observées sur les marchés de l'énergie et des matières premières. Une situation ayant entraîné une flambée des prix qui a de fortes répercussions sur de nombreux pays africains, tributaires des importations de denrées alimentaires.