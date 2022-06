Maroc: Rabat réitère son soutien au travail de l'OCI

Dakar — Le Maroc, par la voix de son ministre des Awqaf et des affaires islamiques, a réitéré son soutien au travail de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dont le royaume chérifien a salué le rôle "dans l'unification des positions des États membres face aux défis auxquels" le monde islamique se trouve confronté.

Le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, en visite officielle au Maroc, a rencontré mercredi à Rabat le ministre marocain des Awqaf et des affaires islamiques, Ahmed Al-Tawfiq, rapporte un communiqué des services de l'organisation intergouvernementale regroupant 57 Etats membres.

Au cours de leur entretien, le ministre marocain "a salué le rôle de l'Organisation de la coopération islamique dans l'unification des positions des États membres face aux défis auxquels est confronté le monde islamique, et a réitéré le soutien du Royaume du Maroc au travail de l'OCI et à l'action islamique commune", indique le communiqué.

Il ajoute que le SG de l'OCI a pour sa part "apprécié les contributions du Royaume du Maroc dans la promotion du dialogue des civilisations et des religions et dans la consolidation des valeurs de modération et d'entente entre les peuples".

Hissein Brahim Taha "a salué l'expérience marocaine dans la formation des Imams et des guides, femmes et hommes, en particulier des pays africains".

Selon le communiqué, au cours de cette rencontre, "des opinions ont été échangées sur un certain nombre de questions à l'ordre du jour de l'Organisation de la coopération islamique".

Il signale par ailleurs que le SG de l'OCI a effectué une visite à l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, mentors et de femmes-guides, et a été informé de ses activités et des méthodes scientifiques utilisées par cette structure.