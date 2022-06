Egypte: Lancement de la 7e réunion ministérielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale

La réunion - gérée par le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El-Molla, a été ouverte par la ministre chypriote de l'énergie Natasha Bilidis, présidente de l'actuelle session du Forum par visioconférence.

El-Molla a confirmé que les changements actuels dans le Monde avaient révélé l'importance du Forum, ainsi que les efforts de pays participants pour le faire réussir, en plus de son rôle dans la sécurisation des approvisionnements en énergie à la lumière des capacités disponibles de la Méditerranée Orientale pour la production du gaz et l'exportation vers l'Europe.

Il a souligné l'importance de la transition énergétique et de l'adoption par le Forum de la stratégie de réduction des émanations, en plus de l'extension dans le domaine de production de l'hydrogène, indiquant que la diversification des sources de production de l'énergie et la coopération de tous garantiraient la durabilité et la croissance économique et par conséquent la prospérité des peuples.

La réunion discutera de la deuxième phase de la stratégie du Forum et sa vision envers l'industrie du gaz et la hausse de la production, en plus des initiatives de réduction des émanations dans le cadre des tentatives de réaliser une transition énergétique et une croissance durable.

Pour sa part, la ministre chypriote a dit que le Forum contribuait à parvenir à des solutions adéquates pour fournir l'énergie aux niveaux international et régional, et jouerait un grand rôle dans le soutien des approvisionnements en gaz et le développement des réserves, affirmant, pour ce faire, l'importance des accords gouvernementaux communs.

Chypre accueillera en octobre la prochaine réunion ministérielle, a-t-elle dit, en remerciant le président Abdel Fattah Al-Sissi pour le soutien et l'accueil du Forum.