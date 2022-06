Maroc: "Maroc, le potentiel d'un changement transformateur", nouvel ouvrage du chercheur Noureddine Obad

Genève — "Maroc, le potentiel d'un changement transformateur" est l'intitulé du nouveau livre présenté, mercredi soir à Genève, par son auteur Noureddine Obad, un spécialiste maroco-suisse en développement.

Paru aux éditions Edilivre, l'ouvrage se veut "une contribution citoyenne qui met en lumière le progrès et le développement du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI durant ces vingt dernières années".

"Dans un contexte de crise financière et économique internationale accrue, le Maroc, fort de son identité africaine, recèle bien des énergies et des potentialités lui permettant de créer des conditions favorables d'impulsion et de développement pour le continent africain", a souligné M. Obad, lors de la présentation du livre en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons, d'ambassadeurs, du Grand Rabbin de Genève, d'universitaires, de chercheurs et de compétences marocaines en Suisse.

Et de poursuivre : "Le Maroc est un Royaume en constant devenir, son progrès est résolu à rejoindre sa vocation. Son potentiel, son capital humain et naturel sont mis en mouvement".

"Dirigés par un Souverain progressiste, les développements des vingt dernières années ont permis au Maroc d'arriver à un niveau économique suffisant pour aider à la modernisation de l'Afrique et de porter ainsi la promesse d'une Afrique future pacifique et moderne", a soutenu l'auteur des ouvrages "Un Dollar pour changer le monde" et "Printemps Arabe ! L'évolution après la Révolution".

Il a noté que "le Royaume est aujourd'hui un acteur-clé du changement transformateur en Afrique du Nord et joue un rôle d'envergure dans la médiation multilatérale de nombreux conflits et différends en Afrique et au Moyen Orient".

Au cours de la présentation du livre, qui s'est déroulée conjointement avec Henri Louis Védie, économiste français, professeur émérite à HEC Paris, l'auteur a mis en lumière les avancées du Royaume sur le plan socio-économique, y compris dans ses Provinces du Sud.

Le livre aborde une série de questions ayant trait notamment aux réformes politiques et institutionnelles au Maroc, au décollage des chaînes de valeur à fort potentiel de transformation, au développement industriel à fort impact économique et social, à l'éducation et à la formation professionnelle, aux atouts de l'environnement économique et du climat des affaires dans le Royaume, au rôle du Maroc en tant que locomotive de développement continental, outre le nouveau modèle de développement des provinces du sud.

La conférence a donné lieu à des échanges fructueux sur les progrès accomplis au Maroc dans les différents domaines, ainsi que les atouts et les perspectives de croissance dans le Royaume.

Différentes personnalités ont salué, à cette occasion, l'essor que connait le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, mettant en avant le rôle que joue le Royaume en tant qu'acteur et partenaire sérieux, crédible et engagé au service de la paix, de la stabilité et du développement à l'échelle régionale, continentale et internationale.