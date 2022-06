Afrique: CONFINTEA VII - Signature à Marrakech d'une convention portant création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie

Marrakech — Une convention portant sur la création de l'Institut Africain pour l'apprentissage tout au long de la vie, une initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été signée, mercredi à Marrakech, en marge des travaux de la 7è Conférence Internationale sur l'Education des Adultes (CONFINTEA VII).

Paraphée par le ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, M. Chakib Benmoussa, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdellatif Miraoui, le Délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), M. Mohamed Salah Tamek, le Secrétaire général du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, M. Arafat Atmoun, le Wali- Directeur général des Collectivités Territoriales au ministère de l'Intérieur, M. Khalid Safir, le Directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA), M. Abdessamih Mahmoud, et le Directeur de l'Institut de l'UNESCO de l'Apprentissage tout au long de la vie (UIL), M. David Atchoarena, cette convention porte sur la mise en place d'un Institut africain de l'apprentissage tout au long de la vie et des villes apprenantes.

Cet institut s'assigne pour mission le développement et le renforcement des capacités des institutions, des acteurs et des partenaires concernant l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier concernant les villes apprenantes, le partage de connaissances, de ressources et d'outils en matière d'apprentissage et d'éducation des adultes, ainsi que le développement des échanges et la coopération entre les villes apprenantes africaines.

"Cet institut traduit les Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en ce qui concerne la création d'un organisme qui s'implique dans le Continent africain en matière d'éducation des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie", a souligné M. Benmoussa dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature de cette convention.

L'innovation dans cette démarche est de s'appuyer sur un ensemble d'organismes qui existent déjà au Maroc et dans le reste du Continent, et qui interviennent aujourd'hui dans le domaine de l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie, a relevé le ministre, soulignant que ces organismes "peuvent, en mettant en commun leur savoir-faire et en partageant les pratiques innovantes, créer un échange entre les pays africains et mettre en place des formations par les pairs, afin d'accompagner au moindre coût et de manière flexible les besoins qui s'expriment dans ce domaine dans de nombreux pays de l'Afrique".

Dans un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la CONFINTEA VII, et dont lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Souverain a relevé que la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie est de nature à "renforcer la coordination et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'apprentissage des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie".

Cet institut, a ajouté Sa Majesté le Roi, "sera un Centre régional qui aura vocation à renforcer les capacités des parties prenantes, des institutions et des organisations régionales dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie".

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l'UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence de portée mondiale réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l'avenir de l'apprentissage et de l'éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Placée sous le thème : "l'apprentissage et l'éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur", cette Conférence constitue l'occasion d'examiner les politiques efficaces d'apprentissage et d'éducation des adultes dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.