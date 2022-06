Ile Maurice: Affaire Kistnen - Voici les dépenses électorales du MSM au N°8 d'après les "Kistnen Papers"

L'activiste social et politicien fait le lien entre la mort de l'ex-agent orange et certains "habitual criminals" évoluant dans le giron du pouvoir. Il se demande ce que font la police, l'ICAC et la commission électorale à propos des informations contenues dans les "Kistnen Papers".

De révélations il n'y en a pas eu, mais des connexions et un rappel que rien n'avance, ni du côté du meurtre ni de celui des dépenses de campagne à Quartier-Militaire - Moka pour les dernières élections. Bruneau Laurette est revenu hier, lors de sa conférence de presse, sur les "Kistnen Papers", en rappelant d'emblée qu'un ancien conseiller de Yogida Sawmynaden a déjà authentifié ce carnet comme représentant le compte de campagne du Mouvement socialiste militant (MSM) lors des élections de novembre 2019.

Tout en soulignant aussi que l'enquête judiciaire a déjà démontré que Soopramanien Kistnen a été assassiné et qu'il y avait plusieurs raisons politico-financières pour qu'il soit éliminé. Parmi celles-ci, ce carnet de campagne qui serait la preuve que le MSM a largement dépassé le seuil autorisé de dépenses électorales.

L'activiste politicien ajoute que ce carnet recèle des preuves d'autres délits. La limitation de paiement en liquide à Rs 500 000 qui a été plusieurs fois violée. Il veut savoir si l'Independent Commission against Corruption (ICAC) n'a rien vu. Et aussi si cette institution s'est enquise de la provenance de ces grosses sommes et s'il n'y a pas délit de blanchiment d'argent. "D'où sortent ces millions remis pour la campagne électorale par un certain PM ?" Il rappelle qu'un puissant homme d'affaires a avoué avoir financé le MSM à hauteur de Rs 10 millions.

L'activiste social et politicien veut savoir si la police, l'ICAC et l'Electoral Supervisory Commission (ESC) ne se sont jamais demandé qui sont ces "PM", "Dookun", "Yogida" et autres "Bassu" qui ont généreusement financé la campagne électorale du MSM au numéro 8. Concernant le crime, "tous ces éléments ne suffisent-ils pas pour y voir des motifs pour tuer Kaya Kistnen ?" Selon lui, la police est en train de couvrir le gouvernement et ce dernier en train de couvrir la police. "C'est pour cela que la police se permet de brutaliser et de torturer impunément."

Bruneau Laurette prévient que si les institutions, le gouvernement et l'opposition ne font rien, lui, il le fera et ne compte pas baisser les bras. Il a parlé également de plu- sieurs délinquants proches du pouvoir et qui n'utilisent plus leur carte SIM commençant par "800" depuis octobre 2020. Parmi ces habitual ccriminals connus des services de police, un certain Ronron, qui vient d'être arrêté par la police cette semaine.

Pourquoi ressort-il ce dossier maintenant ? Bruneau Laurette : "Les institutions n'ont rien fait après bientôt deux ans et d'autres informations me sont parvenues concernant l'implication possible de certains nervis du pouvoir dans la mort de Kistnen."

Bruneau Laurette est revenu sur la démission de Me Désiré Basset de cette même ESC pour aller défendre Pravind Jugnauth justement dans la private prosecution engagée par Suren Dayal contre le PM concernant les dépenses de campagne. Toujours à propos de l'ESC, Bruneau Laurette a révélé hier qu'un des employés de cette institution avait loué un local au MSM pendant la campagne de novembre 2019. Il y a eu paiement, bien que le fonctionnaire ait déclaré qu'il a offert son local gratuitement. Selon nos informations, il s'agirait d'un certain PJ, qui n'a pas voulu nous parler au téléphone.

La mort de Manan Fakhoo

Existe-t-il un lien entre la mort de Kistnen et celle de Manan Fakhoo ? Ce dernier a-t-il été éliminé car il était devenu embarrassant et menaçant ? Le ou les véritable(s) tueurs ont-ils été épargnés par l'enquête policière ? Ce sont les questions auxquelles Bruneau Laurette aimerait avoir une réponse. Il rappelle qu'une cartouche de 0.22 millimètres avait été retrouvée dans la voiture de Fakhoo et que "cette munition n'est utilisée que par des chasseurs et la police".

On apprend aussi que Manan Fakhoo avait exprimé une semaine avant sa mort ses craintes auprès d'un homme de loi d'être l'objet d'un règlement de comptes. Si c'est vrai, ceux qui ont été arrêtés et qui ont passé plusieurs mois en détention seraient-ils innocents ? Il est trop tôt pour le dire. On se souvient comment les cousins Nitish Yerukanaidoo et Antish Gowry avaient passé plusieurs jours en détention car soupçonnés d'avoir abattu Manan Fakhoo. Avant que la police revoie sa théorie."