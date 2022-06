Ile Maurice: Tortures policières - Comparution sans menottes au tribunal pour l'inspecteur Derochoonee

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Kailash Derochoonee n'était pas menotté, hier, mercredi 15 juin, en cour de Pamplemousses.

L'inspecteur Kailash Derochoonee, arrêté pour torture sur un suspect, devra faire preuve de quelques jours de patience avant que le représentant de l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) ne statue sur sa demande de remise en liberté.

Cet inspecteur affecté à la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge, sur qui pèse une accusation provisoire de Torture by public official, a été traduit hier, mercredi, en cour de Pamplemousses. Cela, dans le sillage de la circulation de vidéos montrant des policiers en civil, qui torturent des hommes dénudés, à coups de pistolets à impulsion électrique (taser) ou de matraque. Et dans l'une de ces séquences, l'inspecteur Derochoonee et ses hommes, alors affectés à la CID de Terre-Rouge, sont non seulement présents mais l'inspecteur donne des coups de matraque électrique à un homme nu alors que celui-ci est menotté dans le dos. Hier, le représentant de l'IPCC a indiqué à la magistrature qu'il aura besoin d'un peu plus de temps pour communiquer sa position quant à la motion de remise en liberté, présentée par l'avocat de la défense, Me Alwin Juwaheer.

De ce fait, l'IPCC indiquera si elle objectera à la requête, le vendredi le 17 juin. Pour rappel, le Central Criminal Investigation Department (CCID), qui avait démarré une enquête, tout en procédant à l'arrestation du principal concerné, avait dû référer le dossier à l'IPCC.