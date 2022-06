Ile Maurice: Dotations 2022-2023 - La scène mécontente

Bigg Frankii, Sky To Be, Alain Ramanisum, Bruno Raya, Elvis Heroseau, Jasmine Toulouse, Joëlle Coret, Ras Natty Baby, Gérard Louis, Sylvio Louise, Bryan Rush, Blakkayo...

Non ce n'est pas l'affiche d'une bête de concert pour annoncer la levée des restrictions, mais bien des artistes de différents secteurs de l'événementiel réunis après la présentation du Budget pour exprimer leur mécontentement car, disent-ils, leur sort n' a pas été pris en compte. Ils ont organisé une conférence de presse, mardi, pour dénoncer "enn Bidzé kapagn".

Joëlle Coret, de la plate-forme Union of Artists, est revenue sur sa rencontre avec le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck. "Nou ankor pé poz kestion lor nou stati artis. Eski nou ankor pé konsidéré kouma self employed nou", se demandet-elle, en déplorant que le Budget ne prevoie pas d'aide aux artistes. Elle est revenue sur l'ouverture d'un studio d'enregistrement à Petit-Raffray. "Il faut lire entre les lignes, car si le gouvernement ouvre un studio d'enregistrement, est-ce que cela veut dire que bientôt ils vont nous enlever le grant pour un nouvel album ?"

Même son de cloche pour Boyzini, qui s'interroge sur l'urgence de construire un studio. "Kisana inn demann minis studio. Nou éna nou. La zot pou touy travay sa bann dimounn ki éna home studio", déplore-t-il en demandant une rencontre urgente avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et le ministre des Arts et du patrimoine culturel, afin de discuter de l'avenir des artistes de manière concrète. "Les ministres disent toujours qu'ils ne savent pas quel est notre problème. Pourquoi ne pas nous rencontrer pour le savoir car qui mieux que nous pour parler de nos problèmes ? On n'a pas travaillé pendant deux ans. On demande du soutien. Au lieu de nous soutenir, on nous donne un studio. C'est inadmissible."

Il est président de la (Mauritius Society of Authors) MASA mais a tenu à répondre présent à la conférence de presse en "son nom personnel". Invité à prendre la parole, Gérard Louis, chanteur, s'est lui aussi exprimé sur le Budget. "Nous nous sommes parlé avant et après le Budget avec Sandra Mayotte. Il ne faut pas croire que je ne peux pas parler parce que je suis à la MASA. Je suis artiste et j'ai mon âme d'artiste. On a essayé de se rencontrer avec Sandra pour parler avec les ministres pour plaider la cause des artistes. J'ai appelé la députée pour qu'on puisse rencontrer le ministre."

Les artistes espèrent une rencontre avec le ministre des Finances et le ministre des Arts et du patrimoine culturel afin de décider de leur sort car les temps sont durs. Ils espèrent juste que leur voix sera entendue. Au cas contraire, ils devront recourir à d'autres moyens pour se faire entendre.