Tunisie: Crypto-monnaie - Terra (Luna), faut-il y croire encore ?

Il est quasi impossible de voir " Luna " revenir dans les tops 10 de la liste surtout que sa capitalisation est tombée jusqu'à 645 millions de dollars avec un classement de 2.786. Ayoub Arbi, Chief Business Officer de " Interactive Trade ", met le doigt sur ce sujet.

Le débat sur l'importance ou non des monnaies stables a été relancé avec l'effondrement de Terra (Luna). Pour certains utilisateurs de crypto-monnaies, cette chute prouve que les stablecoins ne pourront pas véritablement contribuer à l'essor du secteur. Le reste des utilisateurs trouve qu'elles sont importantes. Pour eux, les crypto-monnaies ont un rôle à jouer. Quel est réellement le rôle des stablecoins dans l'écosystème des actifs numériques ?

Ayoub Arbi, Chief Business Officer de " Interactive Trade ", une plateforme spécialisée dans l'éducation du " trading " sur les marchés financiers et les technologies du Web 3.0, comme la blockchain et les crypto-monnaies, nous donne d'amples éclairages sur la question. C'est, durant l'été 2017, qu'il a entendu parler, pour la première fois, de " bitcoin " et de " crypto-monnaie ". Le concept lui a plu, surtout après avoir lu le livre blanc du " bitcoin ". Il s'est fait un petit parcours, et il a eu des expériences avec des entreprises en Tunisie et des projets cryptos à l'international.

Des règlements rapides et abordables

Ayoub nous déclare que " le 9 mai était l'une des journées inoubliables pour le marché des cryptos et c'était à cause de Luna. Luna est, aujourd'hui, disponible sur les différents échanges de cryptos, mais les investisseurs ont perdu confiance dans tout l'écosystème " Terra " du coup, il est quasi impossible de voir Luna revenir dans les tops 10 de la liste surtout que sa capitalisation est tombée jusqu'à 645 millions de dollars avec un classement de 2.786 ".

Fondée par Daniel Shin and Do Kwon en janvier 2018, Luna est le " token " du protocole Terra, un protocole blockchain public. Terra combine la stabilité des prix et la large adoption des monnaies " fiats " avec la résistance à la censure du bitcoin (BTC) et offre des règlements rapides et abordables grâce à son stablecoin UST. Terra offre des stables coins attachés au dollar américain, au " Won " de la Corée du Sud, à l'euro et à toutes les autres devises du panier de droits des tirages spéciaux du Fonds monétaire international. Luna, comme toute crypto-monnaie, peut être achetée, soit sur des échanges centralisés ou bien des échanges décentralisés (DEX). Cette dernière est disponible sur : les échanges centralisés : Binance, Kucoin, Gate.io, Bybit et les échanges décentralisés ou les swaps: TerraSwap, Loop Finance.

Une bonne gestion des risques

" L'une des règles de l'investissement indique que plus le risque est élevé, plus le retour est important. C'est le cas pour les cryptomonnaies, il s'agit d'un marché qui n'est pas encore mature et si on le compare à un marché gigantesque tel que le " forex ", on trouve que le volume journalier sur l'échange des devises est environ 6.6 trillions de dollars, alors que toute la capitalisation du marché des cryptos n'a pas dépassé le seuil de 2 trillions dollars dans son apogée avec le prix du bitcoin à 69.000$. Cela dit, il est conseillé d'être prudent dans ce marché car les manipulations et les fraudes sont incontestables ", assure Ayoub Arbi.

Il est indispensable d'avoir la connaissance nécessaire et la bonne gestion de risques pour bien choisir les investissements et être parmi les gagnants. Comme mentionné auparavant, l'écosystème de Luna a créé un stable coin Terra USD (UST) qui était utilisé par un projet nommé Anchor Protocol. " Ce protocole offre un retour de 20% par an en stable coin qui est considéré énorme et peut être l'un des meilleurs instruments d'investissements du point de vue le rapport risque-récompense ", déclare Arbi.

Anchor utilise le mécanisme de " staking ", qui consiste à déposer un montant de Stable coin UST et le bloquer pendant une période de temps pour recevoir le retour de 20% par an. Les investisseurs se débattent toujours quels instruments financiers choisir ou quel marché est le mieux pour investir et avoir le maximum de retour possible, la vérité est que, durant les 10 dernières années, la crypto est imbattable et est considérée le meilleur investissement.

" La crypto-monnaie est le roi en termes de retour et on parle de milliers et de millions en pourcentage dans moins de cinq ans. Un simple exemple est Solana qui a explosé de 1$ jusqu'à 259$ en 9 mois seulement ", révèle Ayoub Arbi. Pour lui, avec ces gains miraculeux, on fait face à quelques inconvénients comme la volatilité des prix qui est incomparable au marché des actions, par exemple. En outre, on trouve maintes manipulations de prix surtout pour les " tokens " avec une faible capitalisation.

Web 3.0, une vraie révolution

" La décentralisation, j'ai toujours adoré entendre ce mot ", déclare ce jeune plein d'enthousiasme. Il poursuit : " Une vraie révolution est en train de se passer et c'est celle du Web 3.0 basée sur la " blockchain " et les crypto-monnaies. Les services bancaires comme les épargnes, les crédits et les assurances étaient exclusifs à une classe sociale bien déterminée alors qu'une majorité n'a pas le droit d'y accéder. La révolution de Web 3.0 est capable de perturber le système actuel grâce au concept de la finance décentralisée (Defi) qui offre des services financiers et des protocoles ouverts pour tout le monde ".

Le Chief Business Officer de " Interactive Trade " garantit, qu'avec ce système, il ne s'agit pas de créer pour le 1% mais pour les 100%. " Plus de 14 milliards de dollars étaient bloqués dans " Anchor protocole ", ce qui indique que ces investisseurs ont pour but juste d'avoir ces 20% de retour. Avec ces montants gigantesques, le retour sur investissement de ce protocole n'était plus durable et le système a commencé à indiquer une vulnérabilité.

UST maintient un ancrage contre le dollar et il est relié à Luna par un mécanisme de " minting " et burning. Les dépôts UST ont fortement chuté au début de la semaine du 9 mai, passant de 14 milliards de dollars à 3 milliards de dollars seulement. Ceci a créé une panique de la part des investisseurs qui ont liquidé leurs positions et le UST s'est détaché au prix du dollar même avec les essais de Luna de le restaurer en dépensant ses réserves en Bitcoin estimées à 3 milliards de dollars ".

D'après Ayoub Arbi, la chute du prix de Luna des centaines de dollars aux centimes n'est pas un phénomène à passer inaperçu. Après la crise de l'écosystème, Terra a fait quelques essais pour revenir dans la course. Il y a eu le lancement le Luna Classic ( LUNC) qui est un remplaçant pour Luna, lancé sur une nouvelle chaîne du protocole.

Aucun investissement n'est sûr

De plus, les investisseurs de Luna ont reçu 30% des réserves en un nouveau token nommé Luna 2.0. " Je pense qu'il est très difficile que ce projet se récupère car elle a perdu la confiance de la communauté ", ajoute Ayoub. Il poursuit, " aucun investissement n'est sûr, une autre règle de l'investissement, à laquelle je crois personnellement.

Pour les investisseurs de Luna, il est temps de l'oublier et passer à autre chose. Sinon, pour les autres personnes je dirais qu'il faut toujours se méfier et oublier la notion d'avoir des retours en achetant. Attendons que Luna se récupère. Par contre, pour les traders à court terme, il y a des opportunités de " scalping " pour cet instrument, vu sa volatilité élevée ".

Tout le monde veut quitter la nouvelle Luna, car le fondateur " Do Kwon " a perdu sa crédibilité auprès de la communauté. " Luna n'a pas d'avenir. Le fondateur n'a pas construit de pare-feu autour de l'algorithme, même lorsqu'il en avait l'occasion. C'est pourquoi ils ont perdu leur crédibilité. Construire la nouvelle Luna au sein de la communauté existante n'aura plus aucun sens maintenant. La chute d'Avax est liée directement à la panique qui a eu lieu dans le marché, l'écosystème de Avalanche est considéré robuste, de plus ils ne disposent pas d'un stablecoin algorithmique comme le TerraUSD (UST) ", annonce Ayoub.

Après la chute de l'écosystème de Terra, beaucoup d'investisseurs ont reconsidéré leurs choix c'est pour cela qu'Avalanche, qui dispose de quelques similarités avec Luna, était l'une des cryptos à s'effondrer; ceci est aussi relié à la relation entre les deux écosystèmes surtout que Luna a acheté 200 millions de dollars en Avax comme réserve. Avalanche n'était pas la seule mais bien d'autres comme Solana et Chainlink ont subi les fragments de la crise de Luna.

" La révolution du Web 3.0 offre une multitude d'opportunités, mais la majorité des personnes intéressées par ce domaine se perdent dans les différentes ressources et manquent de véritable destination pour se former, c'est pour cela qu'avec mon équipe on a lancé Interactive Trade où on offre différents cursus d'éducation pour le trading sur les marchés financiers, l'analyse technique et fondamentale en plus du développement blockchain.

Notre mission est de construire une communauté d'évangélistes de la révolution du Web 3.0. On ne va pas nous arrêter mais on est en train de construire des véritables solutions basées sur la technologie blockchain car il s'agit d'une véritable opportunité pour changer l'avenir de notre pays ", insiste Ayoub Arbi.

Bien se renseigner avant de miser

Le monde de l'investissement nécessite une bonne gestion du risque et des émotions, " Luna était une leçon qu'on a apprise mais il y a plein d'autres opportunités auxquelles j'encourage tout le monde à les chercher sans oublier de bien se renseigner avant de placer leur argent. Même si la situation légale de notre pays vis-à-vis des cryptos n'est pas encore claire, il y a plein d'autres opportunités hors l'investissement pour les personnes qui se trouvent terrifiées par l'investissement.

Il y a maintes opportunités de travail en développement, marketing, finance où les salariés touchent les 10 mille dollars par mois pour un minimum d'expérience. De plus, il est temps pour l'écosystème des startup qui est en croissance de faire la transition vers les solutions de Web 3.0 en utilisant les technologies comme la blockchain, le DLT et les NFT ", mentionne Arbi.