Madagascar: EPS BAC - Absence éliminatoire

La note de zéro sera attribuée aux candidats absents aux épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du baccalauréat. Ils seront éliminés d'office et ne pourront plus se présenter aux épreuves écrites à partir du 18 juillet.

Les candidats qui ont manqué à l'appel durant les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive (EPS) sont éliminés d'office. Contrairement aux précédentes sessions, ils ne sont pas autorisés à se présenter aux centres d'examen en dehors des dates inscrites dans leur convocation. Le problème lié à la confiscation des convocations des candidats n'ayant pas payé leurs frais d'écolage par les établissements privés n'est plus à présenter, mais il arrive aussi que certains d'entre eux oublient tout simplement qu'ils doivent se présenter aux épreuves.

" L'absence aux épreuves durant la date indiquée sur la convocation est sanctionnée par la note zéro selon le texte en vigueur. Ils ne sont pas autorisés à composer lors des épreuves écrites qui débuteront le 18 juillet ", selon la responsable de la coordination de l'EPS. Elle a également noté dans la foulée que les candidats ne sont autorisés à passer les épreuves théoriques que sous la présentation d'un certificat médical, d'un faire-part ou d'un billet d'hôpital pour les cas de force majeure. A noter que les épreuves théoriques sont prévues le 22 juillet.

Mesures sanitaires. Pour la deuxième année consécutive, les sports collectifs n'ont pas été autorisés au baccalauréat par respect des mesures barrières contre la Covid-19. Les candidats sont ainsi notés sur le demi-fond de 800 mètres pour les filles et de 1 000 mètres pour les garçons. Ils seront également notés sur l'épreuve individuelle au choix dont le lancer du poids, la course de vitesse, le saut en hauteur et le saut en longueur. Des candidates enceintes ont été recensées durant les épreuves pratiques, mais les données y afférentes seront publiées ultérieurement.