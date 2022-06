Madagascar: Kianja Barea - Concert de louange pour la Nation

" Qu'on donne gloire à l'Eternel, et qu'on publie sa louange dans les Iles. " Esaie 42 :12.Suite logique de la première édition qui s'est tenue l'année dernière, le " Antsam-piderana ho an'ny firenena " s'étend désormais au niveau national.

Entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance, ce grand rendez-vous verra le relais d'une vingtaine d'artistes et de groupes évangéliques sur une grande scène, dimanche dès 10h. Plus de 40 000 personnes sont attendues au Kianja Barea Mahamasina.

Rija Rasolondraibe et Hillsong France en tête d'affiche, le chanteur de réitérer l'invitation. " Tous les Malgaches y sont conviés, croyants ou non, parce que c'est la célébration de tout un peuple. C'est au tour de Madagascar de jubiler ", relate-t-il sur les réseaux sociaux. D'après Miako Rasolondraibe de l'association Madagascar Will Rise, " Madagascar est un pays qui regorge de talents en matière de chant et de musique. Presque dans chaque famille, il existe au moins une ou deux personnes qui ont le talent et la passion pour le chant. Et pourquoi ne pas mettre ces dons au service de la louange et de l'adoration. Car je suis convaincue que Madagascar est un pays d'adorateur ".

Réveil. Force est de constater que les pays les plus riches du monde sont des nations où la foi en Dieu fait partie de l'identité culturelle de son peuple. Un fait réel qui confirme que le réveil spirituel précède toujours les réveils économique, social, sportif... Toujours Miako Rasolondraibe d'avancer qu'" il est important de ne pas écarter la foi de la gestion d'un pays et proclamer que Jésus règne à Madagascar.

Ce dimanche sera le jour où on laissera Dieu régner pour que Madagascar puisse devenir un très grand pays ". Par ailleurs, ce concert pour la paix est ouvert à tout le monde. Qu'importe la classe que ce soit politique, sociale, ethnique... Si l'accès aux gradins est libre, des chaises seront ajoutées sur les pistes si besoin. Mais que les footeux se rassurent car la pelouse sera inaccessible et restera donc intacte jusqu'à la fin du spectacle.