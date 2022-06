Madagascar: Programme Varuna - Lancement de deux activités pour la gestion de la biodiversité

D'une durée de quatre ans chacun, les deux projets entendent renforcer le dialogue entre la science et la société pour améliorer la gestion de la biodiversité.

" Aller vers un véritable changement dans la gouvernance de la biodiversité. " Tel est le leitmotiv du programme Varuna à travers le lancement de deux projets intitulés respectivement " Varuna - Science de la Durabilité " et " Varuna - Living Forest ". Mis en oeuvre via un partenariat IRD (Institut de Recherche pour le Développement)-CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et le MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle, ces deux projets adoptent une approche " basée sur la transdisciplinarité et mobilise différents outils spécifiques comme des expositions itinérantes, des ateliers sciences-média/sciences-décideurs, le dispositif " e-Pop ", des " living labs " territoriaux, etc ".

" L'objectif est d'avoir une compréhension commune des problématiques entre le bon fonctionnement des écosystèmes et les choix de sociétés" , a-t-on fait savoir durant l'atelier de lancement d'hier.

Connaissances. Il convient de noter que le programme Varuna est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), coordonné par Expertise France et mis en œuvre par sept partenaires aux Comores, en France, à l'Ile Maurice, aux Seychelles et à Madagascar. Il a pour ambition de " contribuer à freiner l'érosion de la biodiversité de la région Sud-Ouest de l'océan Indien en fédérant une coalition de partenaires du développement (institutionnels, praticiens, académiques, secteur privé marchand et non marchand) ".

Ainsi, l'objectif consiste à mettre en place un " transfert de connaissances à un large public - jeunes, journalistes, chercheurs, administrateurs, acteurs du monde rural, de la conservation et du développement, - et la mise en œuvre d'actions communes permettant d'aller vers un véritable changement dans la gouvernance de la biodiversité. "