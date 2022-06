Madagascar: Commerce extérieur - Le fort potentiel du marché canadien, soutenu par la CanCham

Plus de 300 contacts et des contrats évalués à un montant total de 5 millions de dollars américains ont été obtenus lors de la troisième Mission économique et commerciale au Canada (MECC), menée par la CanCham et ses partenaires, au mois d'avril 2022.

Un grand succès ! C'est ainsi que la Chambre de Commerce et de Coopération Canada Madagascar (CanCham) résume le bilan de sa troisième MECC menée au Canada du 17 au 25 avril dernier. Selon cette organisation, il s'agit de l'action qui vise à favoriser l'accroissement et la facilitation des échanges commerciaux, culturels et coopératifs entre Madagascar et le Canada, tout en promouvant les acteurs des secteurs privé et public.

" Cet exploit était possible grâce au partenariat avec la Société Nationale de Participation (SONAPAR), le Pôle Intégré de Croissance (PIC), l'Association Diaspora Malagasy Mifanohana eto Canada (ADMMK) et le soutien de l'ambassade de Madagascar au Canada. Dans le cadre de cette mission, les objectifs étaient de promouvoir les produits et les entreprises malgaches auprès du marché canadien et à l'international, de contribuer au développement des exportations des entreprises malgaches vers le Canada, de tisser des partenariats avec des organismes canadiens qui peuvent collaborer avec la CanCham ; et enfin de recruter davantage de membres au Canada pour renforcer le réseau de la CanCham ", nous a confié Danie Rabodovololonirina, secrétaire exécutive de la CanCham.

Prospections. Une des activités phare de la MECC 2022 était la participation au SIAL (Salon International de l'Alimentation). En effet, la CanCham a représenté les couleurs de la Grande île à travers le pavillon Madagascar. Selon les informations rapportées, six exposants dont trois femmes et trois hommes y ont participé en représentant MC Ingredients, Vaniala Export, Etablissement Yarri, Groupe SCRIMAD, Groupe Mon Litchi et Le Groupement de Exportateurs d'Huiles Essentielles de Madagascar. Le pavillon Madagascar a enregistré plus de 500 visiteurs.

Les participants ont obtenu plus de 300 contacts avec environ 5 millions d'euros de contrats de vente conclus et en cours. La prospection ne s'est pas arrêtée aux entreprises présentes à Montréal. Elle a aussi porté sur la prospection de marché pour les membres qui n'ont pas pu y participer en personne. Et des autres entreprises dans d'autres secteurs que l'agroalimentaire comme l'IT (Technologie de l'information), l'Éducation, l'Artisanat et le Tourisme.

Réseautage. Outre ce salon, la MECC comprenait également d'autres programmes tels qu'une visite de courtoisie à Trois-Rivières, effectuée par les membres du Conseil d'Administration et les représentants du PIC. Dans ce cadre, plusieurs pistes de collaboration ont été enclenchées avec l'Université du Québec Trois-Rivières, un partenaire de longue date avec Madagascar, avec l'Innovation Développement Économique ou IDE pour l'appui à l'entrepreneuriat, et avec le DIGIHUB concernant l'incubation des entreprises mobilisant les TIC.

Selon Danie Rabodovololonirina, cette visite à Trois-Rivières a été une opportunité pour CanCham et PIC de rencontrer et d'échanger avec les boursiers malgaches du programme " Jeunesse Malagasy Compétence au Travail (JMCT) ". En outre, la MECC 2022 a été marquée par le renforcement de la collaboration avec TFO canada, l'ADMMK et l'ambassade de Madagascar au Canada. Le dernier jour de la mission, un après-midi de réseautage a été organisé durant lequel les membres de la délégation ont pu rencontrer les membres de la diaspora malagasy au Canada en vue d'une promotion réciproque.

À l'issue de cette mission, la CanCham s'est fixé un plan d'action 2022-2024 dont l'objectif général est de contribuer à la relance économique de Madagascar, par l'appui à la capacité d'exportation des entreprises malgaches. Les parties prenantes ont également fixé un rendez-vous en mai 2024, où se tiendra la quatrième édition du MECC, avec une participation prévue au SIAL qui se déroulera à Toronto.