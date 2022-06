Madagascar: Fête de la musique, le grand retour - Shyn, Denise, AmbondronA, au programme

Cette fin de semaine sera festive à souhait et haute en couleurs et pour cause : la Fête de la musique sera célébrée sur deux journées dans les 17 Alliances françaises de Madagascar. Ces festivités entrent également dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'Alliance française d'Antananarivo.

Deux événements phares vont marquer les festivités dans la capitale : le premier, le carnaval Mozikara, un événement musical populaire qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les abonnés au festival de la musique mais qui, suite aux conditions restrictives dues à la crise sanitaire, n'ont pu avoir lieu deux années de suite. Cette fois-ci, c'est la reprise.

Plus de 350 carnavaliers vont y participer sous le thème des traditions et cultures malgaches. Parmi eux, un groupe de vakodrazana, des danseurs, les majorettes d'Anne-Ise Dance Company, les marionnettistes et les circassiens du groupe Aléa des possibles, la fanfare du gouvernement et des DJs. La grande parade à laquelle le public est vivement convié fera le tour de la ville ce samedi 18 juin à partir de 9 heures partant d'Andavamamba jusqu'à Analakely en passant par Anosy et Mahamasina. Elle sera ponctuée d'animations et de prestations artistiques.

Le deuxième événement est le grand show artistique et musical programmé le dimanche 19 juin dans l'après-midi. Après deux éditions célébrées de façon virtuelle, cette fête musicale sera effectuée en plein air sur la grande scène extérieure de l'AFT Andavamamba, cette fois-ci. Le public pourra profiter de ce concert inédit directement, un concert placé sous le signe des échanges, du partage et de la découverte.

En tête d'affiche, Shyn et Tsota ainsi que des étoiles montantes telles que Njara Marcel ou Jacquis Randria et une variété d'artistes de différents genres musicaux. Et puisque l'événement est organisé en collaboration avec Telma Madagascar, les ambassadeurs de ce dernier tels que AmbondronA, Denise et Wawa seront également de la partie.

La participation à toutes ces manifestations culturelles est gratuite mais sur récupération de ticket à l'avance.