Madagascar: MFWOI - La huitième édition se prépare dès maintenant

Qui veut voyager loin ménage sa monture, les organisateurs l'ont fait. Ils veulent que ça soit un succès, ils foncent. L'équipe à Alexandre Rakotoson aspire au succès !

Madagascar Fashion Week de l'Océan Indien en est à sa 8e édition. L'événement sera organisé en septembre prochain par les organisateurs pour mener à bien l'événement. La particularité de cette année est la fashion thérapie. " L'art est aussi une thérapie. Les gens doivent le savoir. Alors, il faut que l'assistance sache cela ", a fait savoir l'organisateur.

Composés de figures de l'activisme culturel et d'artistes pluridisciplinaires, les organisateurs mettent à l'honneur la région Sud-Ouest de l'Océan Indien. Pour cette région, pour leur travail artistique effectué, cette région bâtie sur un même socle, qui s'étire de Moroni à Port-Mathurin, de St-Denis à Victoria et d'Antananarivo à Port-Louis, est la nôtre. Elle porte un nom : l'Indianocéanie. À la Commission de l'Océan Indien, c'est par ce toponyme que nous nous signifions à nous-mêmes et que nous disons notre existence au monde.

En effet, l'esprit indianocéanie s'installe dans le comportement, la conscience. Elle reste un chantier à ouvrir pour consacrer le terme et ce faisant, inscrire la région comme une entité à part qui se distingue par un socle commun né de la diversité. Le mode vestimentaire du Sud-Ouest de l'Océan Indien incarne la valeur patrimoniale matérielle et surtout immatérielle des habitants insulaires. Ils constituent un riche patrimoine puisant leurs racines dans la pratique des us et coutumes.

Durant l'évènement, les convaincus de la mode retrouveront non seulement des catwalks inédits avec des créateurs venus de tout azimuts de la Grande île : Antananarivo, Toliara, Vohipeno, Mananjary, Fianarantsoa, Toamasina, Antsiranana mais aussi des styles vestimentaires venant des pays riverains de l'Océan Indien. Par ailleurs, des experts en " sapologie " venant du Congo seront présents et livreront des conférences sur la " philosophie de la sape ".

L'almanach semble être chargé. L'un des organisateurs, Alexandre Rakotoson, promet un événement grandiose. Un artiste de multiples influences, il est imprégné de la tendance, et la fusion entre la tradition et le moderne, qui d'ailleurs transpire la culture profonde de la Grande île et celle des îles voisines. L'art lui a permis, à travers ses créations, de créer une belle alchimie entre le moderne et la tradition.

L'industrie de la mode peut être l'un des principaux soutiens de l'économie régionale. Elle est devenue une tendance depuis ces deux dernières décennies, c'est un secteur où se rencontre une multitude de petits métiers inhérents.