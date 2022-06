Gabon: "Prix jeunes talents du rire" Omar Defunzu veut en faire une "élite humoristique "

Officiellement lancée depuis le samedi 11 juin dernier à Libreville, précisément au Musée national des Arts, Rites et Tradition du Gabon par le célèbre humoriste Omar Defunzu, en partenariat avec le ministère gabonais en charge de la Culture, la première édition du "Prix jeunes talents du rire" se poursuit . Elle se poursuit avec le coaching des finalistes à cette première édition par des professionnels de VaPa Scripta, ce jeudi 16 juin 2022. Les finalistes ont été agréablement surpris par la visite du promoteur de cet événement, Omar Defunzu, qui souhaite créer une élite humoristique au Gabon.

Ils sont entre 16 et 18 finalistes pour la première édition du "Prix jeunes talents du rire". Ces jeunes humoristes gabonais prennent des notes et suivent attentivement le cours. Ils sont à l'école de l'écriture humoristique conduite par les enseignements de Varney et Patrick. Tous deux, coaches de la structure VaPa Scripta. Chaque jeune humoriste y travaille à l'idée d'être le meilleur qui l'emportera à la fin.

Initié par Omar Defunzu pour donner une plus-value à l'humour au Gabon, le "Prix jeunes talents du rire" mobilise les jeunes qui rivalisent de talents et veulent se donner un nom sur la scène de l'humour au Gabon, et partant, sur les scènes africaines et européennes. " Pour décider de faire de l'humour, un métier, il faut se mettre au travail. Soyez disponibles, disciplinés et surtout donnez le meilleur de vous, tout en agissant au mieux. La meilleure motivation vient d'abord de soi-même. Et sachez que c'est au prix des énormes sacrifices que l'on atteint des sommets. Nous avons besoin des Defunzu , des Manitu et bien d'autres..."conseille t-il aux jeunes passionnés de l'humour.

Aussi, le promoteur du Prix jeunes talents du rire" a t-il insisté sur la notion du travail. Il a aussi précisé et persisté que "l'humour n'est pas une sinécure". Et d'ajouter que "ceux qui durent dans ce métier, sont ceux qui sont disponibles, qui travaillent, donnent le meilleur d'eux-mêmes et sont disciplinés, qui ne prennent rien à la légère et qui se battent dignement" fait savoir Omar Defunzu, le Manager général de Net Focus.

Les coaches de VaPa Scripta se réjouissent de la bonne ambiance qui prévaut entre les finalistes du Prix jeunes talents du rire et eux. "Ils sont passionnés et aiment ce qu'ils font. Cela nous facilite la tâche car beaucoup d'entre eux ont ont du talent. Il nous revient d'apporter un plus à leur écriture humoristique" laisse entendre Varney, un des coaches de VaPa Scripta.

En attendant la poursuite des séances de coaching, Omar Defunzu persiste et signe que "Notre meilleur pétrole, c'est notre culture". Le gouvernement gabonais par le biais du ministère en charge de la Culture, accompagne l'événement .