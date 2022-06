Afrique: HCR - Le nombre de déplacements forcés dans le monde en hausse

The Angolan government has created a commission to support Congolese refugees.

Selon un communiqué du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer a atteint un nouveau record au cours de la dernière décennie. Il se situe aujourd'hui au niveau le plus élevé depuis que ces statistiques existent.

À la fin de l'année 2021, révèle le rapport annuel du HCR sur les tendances mondiales, le nombre de personnes déracinées par la guerre, les violences, les persécutions et les violations des droits humains s'élevait à 83 millions, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente et bien plus du double du chiffre d'il y a dix ans.

La crise en Ukraine n'a fait qu'exacerber la situation dans le monde. " L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué la crise de déplacements forcés la plus rapide et l'une des plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale et d'autres situations d'urgence, allant de l'Afrique à l'Afghanistan et au-delà. Elles ont fait passer ce chiffre au-dessus de la barre symbolique des cent millions", a souligné la source onusienne qui, par ailleurs, a fait savoir que cette tendance ne pourra être inversée que grâce à la mise en place de nouvelles mesures concertées en faveur du rétablissement de la paix.

" Chaque année au cours de la dernière décennie, les chiffres n'ont cessé d'augmenter ", a indiqué le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. " Soit la communauté internationale se mobilise pour réagir face à ce drame humain, pour mettre fin aux conflits et parvenir à des solutions durables, soit cette tendance dramatique se maintiendra ", a-t-il dit.

" Alors que nous sommes témoins de l'apparition de nouvelles crises de réfugiés tout à fait alarmantes, et que certaines des crises existantes s'aggravent ou demeurent non résolues, il existe également des exemples de pays et de communautés qui œuvrent ensemble à la recherche de solutions en faveur des personnes déracinées ", a ajouté Filippo Grandi. " On le voit par endroit, par exemple avec la coopération régionale pour le rapatriement des Ivoiriens - mais ces initiatives importantes doivent être reproduites et étendues à d'autres pays ", a-t-il conseillé.

Notons que l'année dernière a été marquée par la multiplication des conflits qui se sont intensifiés et par l'apparition de nouveaux autres. Selon la Banque mondiale, vingt-trois pays, représentant une population totale de 850 millions d'habitants, ont été le théâtre de conflits d'intensité moyenne ou élevée.