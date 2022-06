Sénégal: Violences faites aux filles en milieu scolaire - Les chefs d'établissements de Sédhiou outillés

Sédhiou — Une session de formation visant à mieux outiller les chefs d'établissement en matière de violences dont sont victimes les filles en milieu scolaire a pris fin jeudi à Sédhiou (sud), sous l'égide du Projet d'appui à la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre (PASNEEG).

Cette session de 4 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail annuel de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, pour le compte de la deuxième phase d'actions pour l'année 2022.

Dans le Pakao, le PASNEEG a ainsi conduit des activités de renforcement de capacités, de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation communautaire à Bounkiling, Diendé et Sédhiou, pour doter les enseignants d'outils de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Ces activités ont été conduites selon une "démarche participative, multisectorielle et multi-acteurs", en vue de mieux garantir le respect des droits des femmes et de leur intégrité physique et morale.

Le PASNEEG a noué un partenariat avec Enda Jeunesse Action et la Boutique de droit de Sédhiou dans la conduite de ces actions.

La première phase du PASNEEG a permis d'expérimenter une approche multi-acteurs et participative, avec une décentralisation à la base de ce projet dont la mission est de sensibiliser largement sur la problématique des violences basées sur le genre, le mariage d'enfants, les grossesses précoces, ainsi que leurs conséquences aux plans individuel, économique, social et sécuritaire.

Elle s'est également traduite par l'harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales, la mise en application des budgets sensibles au genre et l'amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre.

Dans sa deuxième phase, le PASNEEG compte "aller à l'échelle" à travers un plus grand nombre de femmes accompagnées et dupliquer cette expérience dans d'autres régions telles que Sédhiou et Kaolack.