Congo-Brazzaville: Forum de l'emploi des métiers de l'industrie et de l'énergie - Une dizaine d'entreprises participe à la deuxième édition

Organisé par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), le forum a eu lieu le 15 juin, au Centre de formation professionnelle Don Bosco (CFPDB) de Pointe-Noire, dans le troisième arrondissement, Tié-Tié, en collaboration avec les établissements scolaires. Les jeunes apprenants ou diplômés des filières techniques du CFPDB ont échangé, lors de la rencontre, avec des entreprises industrielles de Pointe-Noire afin de faciliter leur insertion professionnelle. A travers des ateliers ouverts sur la rédaction d'un curriculum vitae (CV), la construction du projet professionnel, la recherche d'emploi en ligne sur le site de recrutement emploi.cg, et la simulation d'entretien d'embauche, les jeunes se sont entretenus avec les professionnels des différents secteurs et le Bureau d'orientation et d'emploi du Centre, afin d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi. En plus de ces ateliers, ils ont participé à une conférence sur le thème " Osez-vous lancer dans l'entrepreneuriat au Congo ".

Selon Stephen Kombo, conseiller formateur en entrepreneuriat à l'IECD, la particularité de l'édition 2022 est qu'elle a rassemblé des acteurs de l'entrepreneuriat pour présenter des alternatives à l'emploi salarié. " L'objectif est qu'au sortir de ce forum, les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projet puissent avoir une idée précise de l'auto-emploi ; que ces derniers comprennent qu'ils ne sont pas obligés de déposer les CV dans les entreprises pour se rendre utiles dans la société. L'entrepreneuriat est donc une valeur ajoutée pour la jeunesse en créant de la richesse à travers les activités génératrices de revenus. Le secteur commercial n'est pas l'unique concerné, il faut également former et accompagner les entrepreneurs et porteurs de projet du secteur industriel qui se sentent parfois délaissés ", a-t-il déclaré.

Répondant à la presse, Yves Ahner, délégué de l'IECD Congo, a signifié que la deuxième édition de ce forum représente un véritable succès. " Ce qui manque actuellement dans notre paysage, c'est notre rôle à nous de le développer, je pense à l'humain et à l'économie. Nous avons rassemblé ici les différentes entreprises et les jeunes à la recherche d'emploi.

Nous priorisons actuellement les secteurs de l'industrie et de l'énergie, ce sont ces secteurs qui intéressent les plus grandes entreprises. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est créer des réseaux de communication pour que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi comprennent mieux ce qu'attendent les employeurs et que ceux qui cherchent du personnel sachent aussi quelles sont les personnes qui sortent des écoles ", a-t-il déclaré.

Une dizaine d'entreprises a participé à cette deuxième édition, la première ayant eu lieu en juillet 2021. L'IECD est un organisme de solidarité internationale présent au Congo depuis 2012. Il intervient en partenariat avec des institutions locales et avec des entreprises dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle, de l'appui aux très petites entreprises et de l'accès à la santé pour les personnes les plus vulnérables.

Le projet Graines d'espérance, lancé à Pointe-Noire en 2020, offre une formation de qualité à des jeunes sans qualification afin qu'ils acquièrent un emploi durable dans des filières porteuses, et permet ainsi de répondre aux besoins en compétences des entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'energie.