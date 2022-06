Afrique: Afrima 2022 - Le pays éligible

Les professionnels de la musique d'Afrique et de sa diaspora sont conviés à soumettre leurs candidatures pour l'édition 2022 des All Africa Music Awards (Afrima), dont la cérémonie se tiendra du 3 au 6 novembre, au Nigeria. Les inscriptions pour l'Afrima 2022 sont officiellement ouvertes depuis le 30 mai et s'adressent, entre autres, aux artistes, auteurs-compositeurs, réalisateurs vidéo, producteurs de musique, disk jockeys, chorégraphes/danseurs et aux journalistes de musique et de divertissement ainsi qu'aux artistes non enregistrés de tout le continent africain et de la diaspora.

A chaque édition, les prix en jeu célèbrent l'excellence de l'art musical en Afrique et dans la diaspora avec près de trente-six catégories dans les cinq régions d'Afrique, et le genre musical à travers des trophées en plaqué or décernés aux lauréats. L'Afrima récompensera des œuvres musicales sorties entre le 20 août 2021 et le 5 août 2022. Et au-delà de célébrer le talent et le travail des artistes, l'événement promeut le patrimoine culturel africain.

Pour postuler, les candidats sont invités à lire attentivement les directives Afrima sur son site web avant de remplir le formulaire de soumission en ligne. Les soumissions peuvent être faites au nom des talents à travers le continent et dans la diaspora par leurs représentants, notamment les gestionnaires de talents, personnels de maisons de disques, producteurs, etc.

A en croire le comité de sélection d'Afrima, " les nominés seront dévoilés le 17 août, après un processus de sélection entre le 9 et le 16 août. Le vote sera ouvert au public, sur le site des Afrima à partir du 24 août ". La date limite de soumission des candidatures est fixée au 5 août 2022.

Pour rappel, lors des Afrima 2021 à Lagos, au Nigeria, quelques artistes africains avaient remporté plus d'un trophée, à l'instar du chanteur malien Iba One et du Nigérian Wizkid, sacré prix de l'artiste de l'année de la meilleure collaboration et de la chanson de l'année.