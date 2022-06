Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Près de trois cents femmes candidates formées aux techniques de communication

Des candidates aux élections législatives et locales dans les départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Kouilou et du Niari ont été formées sur les techniques de communication, du 13 au 14 juin, à Pointe-Noire, par le ministère chargé des questions de femmes. Les femmes au Congo sont moins représentées à l'Assemblée nationale ( 11,25%), dans les conseils départementaux (18, 08%) et dans les conseils municipaux (20, 83%). La loi sur la parité leur accorde 30% de places dans les listes électorales.

Or, la gouvernance démocratique ne peut se réaliser sans la participation des femmes au niveau des instances politiques élues. Pour leur permettre d'occuper des fonctions électives à l'échelon local et national, le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement a organisé un atelier de renforcement des capacités des candidates aux élections législatives et locales de juillet prochain.

Une manière pour le ministère d'assurer la légitimité des femmes à représenter leurs compatriotes tout en leur apportant des informations utiles pour qu'elles s'approprient les savoir-être et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur futur mandat. Ainsi donc, trois cents femmes venues des départements de la Bouenza, de la Lékoumou, du Kouilou, du Niari et de Pointe-Noire ont pris part à cette formation qui avait pour objectifs, entre autres, d'élargir le vivier de femmes qualifiées prêtes à mener une campagne électorale et à la remporter, de lever les obstacles de l'égalité de genre par l'adaptation du cadre légal des élections pour améliorer la participation des femmes aux élections et bien d'autres.Des mises en situation, des échanges, des exemples et partages d'expériences ont permis à ces candidates de se sentir légitimes, crédibles et visibles. Notons que cette activité a bénéficié de l'appui du Programme des Nations unies pour le développement.

