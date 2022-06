Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Des grands duels attendus dans plusieurs circonscriptions électorales

Dans de nombreuses circonscriptions, les candidats ayant un poids électoral, c'est-à-dire une forte popularité, vont s'affronter aussi bien pendant la campagne électorale que dans les urnes, le 4 et 10 juillet prochains. C'est ce que l'on appelle les grands duels. A Mouyondzi dans la Bouenza, l'ancienne députée Claudine Munari revient en force, après cinq ans d'éclipse, pour défendre les couleurs du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail. Elle aura pour adversaires le député sortant Michel Mboussi Ngouari ( MNLC) et Jacqueline Lydia Mikolo qui se présente sous le label du Parti congolais du travail (PCT).

Quant à Rigobert Maboundou du PCT, il sera à Mfouati, face à deux indépendants qui, à première vue, ne semblent pas avoir un poids électoral. Pendant ce temps, Victor Tamba-Tamba de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) sera au coude-à-coude avec Jean Sibaly du PCT, à Kingoué.

Dans le département du Pool, le district de Mayama se prépare à accueillir le candidat Philippe Ané du Conseil national des républicains (CNR) du pasteur Ntumi. Les observateurs affirment que le terrain paraît favorable à Clovis Pierre Mbahouka Kouba de l'Union pour les démocrates humanistes (Udh-Yuki), parti de feu Guy Brice Parfait Kolelas. Dans la même circonscription, un Congolais de la diaspora, Roger Ndokolo, bien connu des natifs de la contrée, est également candidat indépendant sans oublier Bertrand Prince Bahamboula qui va défendre les couleurs du PCT.

Rosalie Matondo du PCT, quant à elle, doit se préparer pour affronter Etienne Tsindilamio de l'Udh-Yuki dont les sondages lui donnent favori, selon les sources proches de Loumo. Adelaide Mougany (PCT), Jean Antoine Chris Walembault (Codema), Dieudonné Kilamou (Udh-Yuki) et Jean Claude Miakangamani (CNR) vont solliciter les suffrages de la population de Mindouli. Il en est de même de huit autres candidats inscrits dans la circonscription électorale de Vindza dont deux ont les faveurs des pronostics, notamment Patience Antignac Matsima Biayenda (Udh-Yuki) et Nazaire Mbama (PCT).

A Brazzaville, les premier, deuxième et huitième arrondissements, Makélékélé, Bacongo et Madibou, battent le record en ce qui concerne le nombre de candidats inscrits par circonscription électorale. De même que les duels s'annoncent intéressants. L'ancien député Joseph Badiabio (Udh-Yuki) se dispute la deuxième circonscription de Makélékélé avec Amedée Gontran Salabandzi, pendant que Roméo Ulrich Kolelas (indépendant) sera face à treize autres candidats à Makelekelé 4.

L'ancien député Jean Lounana Kouta (PCT) revient en force dans la première circonscription de Bacongo. Il sera face à l'ancien député Tanguy Fouemina du Rassemblement citoyen, Préférence Gérald Matsima (Udh-Yuki) et Maixent Serge Kolelas Bakana (indépendant).

A Bacongo II, Osdet Vadim Mvouba (PCT) tente sa première chance face à cinq candidats indépendants et Gildas Joseph Régis Kibozi (Udh-Yuki). Dans la troisième circonscription de Poto-Poto, Elvis Freddy Denguet Attiky (indépendant) affronte le député sortant Patrick Constant Ferréol Gassaky (PCT).

Dieudonné Bantsimba (PCT), Mélanie Mouelet (Upads) et trois indépendants vont prendre la course pour solliciter les suffrages des électeurs de Mfilou II.

Au niveau de la Cuvette Ouest, on peut noter deux circonscriptions électorales sur six que compte ce département où il y aura de la surchauffe : Kellé avec le député sortant Thierry Hobié (PCT) qui sera face à Richard Ossa (indépendant). A Etoumbi, on va assister au duel Philippe Ossalassala (indépendant) et le député sortant Charles Gamfouomo (PCT).

Dans la Likouala, notamment à Impfondo commune, le député sortant Alain Moka (PCT) sera face à Edgard Serge Malanda Ndoudi (indépendant), pendant qu'à Bouanéla, Hyppolite Seko (PCT), John Chrysostome Kégnolot (indépendant), Raymond Ebonga (indépendant), Charles Miossiombé Monkembé (UDH-Yuki), Jacques Bompékou (PCAP), Igor Bohongo Pendzele( indépendant) vont se mesurer de popularité.

Les duels des Plateaux ne sont pas trop rudes. A Ngo, le député sortant Digne Elvis Okombi Tsalissan (UMP) a pour adversaire Didier Éric Gongarad Nkoua (UPDP). A Gamboma, Djambala commune, Ollombo 1, les candidats Hugues Ngouélondélé, Josué Rodrigue Ngouonimba et Bruno Jean Richard Itoua n'ont pas d'adversaires coriaces.

Même chose dans presque plusieurs circonscriptions électorales de la Cuvette. Peut-être à Mossaka 1 où Oscar Otoka (PCT) affrontera l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2021, Dave Uphrem Mafoula (indépendant). De son côté, le député sortant de Makoua, Firmin Ayessa (PCT), sera face à deux indépendants Moktar Ongonmoko et Rufin Philippe Oniangué.